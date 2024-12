Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2024-12-23/ty-article-opinion/.premium/when-you-enter-gaza-you-are-god-inside-the-minds-of-idf-soldiers-who-commit-war-crimes/00000193-f2a4-dc18-a3db-fee62b540000



|

Wenn du Israel verlässt und Gaza betrittst, bist du Gott“: Einblicke in die Köpfe von IDF-Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen

Yoel Elizur

23. Dezember 2024

Als Psychologe, der sich mit Brutalität im Militär beschäftigt, sehe ich, wie die Hass-Rhetorik der Regierung das Problem verschlimmert

Israelische Soldaten stehen auf der palästinensischen Seite des Kerem Shalom Grenzübergangs Wache, während Reporter das Gebiet im Gazastreifen besichtigen, Donnerstag.Credit: Ohad Zwigenberg,AP

Die Sorge um die Sicherheit der Familienmitglieder, die in der Armee dienen, ist Teil des Familienlebens in Israel. Wie meine Zeitgenossen war auch ich ein besorgter Vater, als meine Kinder in den israelischen Verteidigungsstreitkräften dienten, und ich bin ein noch besorgterer Großvater. Ich bin entsetzt über das massenhafte Töten von Zivilisten im Gazastreifen und ich bin beunruhigt über die Auswirkungen dieser Brutalität auf die psychische Gesundheit der Soldaten. Unsere Soldaten sind durch die hetzerische Rhetorik der Regierung und die Schwächung des zivilen und militärischen Justizsystems gefährdet. Diese Politik untergräbt den Verhaltenskodex der IDF, unterstützt Gräueltaten und erhöht das Risiko einer moralischen Verletzung.

Moralische Verletzungen treten auf, wenn Soldaten gegen ihre moralischen Werte und Überzeugungen handeln oder als Zuschauer teilnehmen. Diejenigen, die auf diese Weise verletzt werden, empfinden Schuld und Scham und sind anfällig für Depressionen, Angstzustände und Selbstmordgedanken. Die IDF bieten traumatisierten Soldaten, von denen einige moralische Verletzungen erlitten haben, eine monatelange Intensivbehandlung in Rehabilitationszentren (Rear Rehabilitation Centers, RRC) an. Anschließend wird die Hälfte dieser Soldaten als untauglich für den Militärdienst entlassen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …