Eine mit Blut bedeckte israelische Flagge und ein Aufkleber des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei einer Demonstration, die den Rücktritt Netanjahus fordert, am 04. November 2023 in Jerusalem [Amir Levy/Getty Images].

Wird Netanjahu die Schlacht um Rafah gewinnen?

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

25. April 2024

Das israelische Militär hat wiederholt erklärt, dass alle Vorbereitungen für die Bodeninvasion in der südlichen Gaza-Stadt Rafah abgeschlossen seien, berichtete Israel Hayom am Dienstag.

Nach Angaben der israelischen Zeitung wartet die israelische Armee auf den Startbefehl der politischen Führung und weist darauf hin, dass der Invasionsplan von den USA genehmigt wurde.

Wie alle anderen Städte im Gazastreifen ist auch Rafah ein dicht besiedeltes Gebiet mit rund 300.000 Einwohnern. Darüber hinaus beherbergt es rund 1,4 Millionen Flüchtlinge, die aus verschiedenen Gebieten der belagerten Küstenenklave vertrieben wurden.

Alle führenden Politiker der Welt haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die israelische Bodeninvasion in Rafah zu einer großen Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung führen würde.

Ihre Besorgnis rührt von den israelischen Bodeninvasionen in anderen Städten und Stadtvierteln in den vergangenen 200 Tagen her, bei denen Menschen abgeschlachtet und Zivilisten sowie die zivile Infrastruktur missachtet wurden.

Aus diesem Grund haben führende Politiker der Welt, darunter auch US-Präsident Joe Biden, Israels Schirmherr, Netanjahu aufgefordert, einen Plan für seine mögliche Invasion vorzulegen, der den Schutz der Zivilbevölkerung und die Bereitstellung humanitärer Hilfe für sie garantiert.

Netanjahu ignoriert sie jedoch. Er hat mehrfach behauptet, er habe mit den USA einen Invasionsplan besprochen, doch die USA bestreiten dies.

Auf die Frage am Mittwoch, ob die USA grünes Licht für eine israelische Invasion in Rafah gegeben hätten, sagte Barbara Leaf, stellvertretende Außenministerin für Nahostangelegenheiten: „Auf keinen Fall … Ich kann nicht bestätigen, dass wir etwas Derartiges getan haben. Wir haben kein grünes Licht für eine Militäroperation gegeben“.

Netanjahu hat jedoch behauptet, dass ein Einmarsch in Rafah und die Zerschlagung des militärischen Flügels der Hamas die palästinensische Bewegung in die Knie zwingen würde, so dass sie die in Gaza festgehaltenen israelischen Gefangenen freilassen würde.

Damit wendet er sich gegen die Forderungen der ganzen Welt, einschließlich der USA und anderer enger Verbündeter sowie der Länder der Region wie Ägypten.

Er hat stets alle Bemühungen um eine Waffenstillstandsvereinbarung untergraben, indem er behauptete, dass mehr militärischer Druck auf den palästinensischen Widerstand zur Freilassung der Gefangenen führen würde.

Neben seiner aktuellen Drohung, in Rafah einzumarschieren, berichtete der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan über parallele Bemühungen in Israel, die Verhandlungen über ein Waffenstillstandsabkommen voranzutreiben.

Netanjahu hat nach 200 Tagen der Hetze gegen die Palästinenser noch immer keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, wie die israelischen Gefangenen in Gaza am besten befreit werden können.

Wie die meisten Israelis möchte er die Mission durch militärischen Druck erfüllen, um den palästinensischen Widerstand abzuschrecken.

Er ignoriert jedoch die Annahme, dass die Palästinenser sich auf ein im Voraus geplantes Unterfangen eingelassen haben, das darauf abzielt, Tausende ihrer Gefangenen aus israelischen Gefängnissen zu befreien und die seit 18 Jahren bestehende israelische Belagerung des Gazastreifens zu beenden.

Seit 200 Tagen kämpft Netanjahu, begeht Kriegsverbrechen, begeht Völkermord und tötet Tausende von Kindern, zerstört Häuser, Schulen, Moscheen und alle Arten von Infrastruktur, aber er hat seine Gefangenen nicht freigelassen.

Um ihm zu zeigen, dass seine Gefangenen nur im Rahmen eines Abkommens freigelassen werden können, erklärte sich der palästinensische Widerstand bereit, im Gegenzug für einen tagelangen Waffenstillstand und die Freilassung palästinensischer Kinder und Frauen aus israelischen Gefängnissen Dutzende von Gefangenen freizulassen.

Jetzt, da er angeblich die Invasion von Rafah vorbereitet, beweisen Äußerungen von Verbündeten und israelischen Beamten – innerhalb und außerhalb seiner Koalition – Netanjahus Unsicherheit.

Der Vorsitzende von Israel Betinu, Avigdor Lieberman, spottete am Mittwoch über Netanjahus Pläne, nach Rafah zu ziehen, und sagte: „Er hat erklärt, er wolle nach Rafah ziehen, und [sein Verteidigungsminister Yoav] Gallant bestreitet, eine entsprechende Entscheidung getroffen zu haben. Vielleicht warten sie darauf, der Hamas den genauen Zeitpunkt und das Datum der Operation mitzuteilen?“

Maariv, eine der führenden hebräischen Zeitungen, bezweifelte, dass ein Einmarsch in Rafah den palästinensischen Widerstand beenden und die israelischen Gefangenen ohne einen Preis zurückbringen würde.

„Diejenigen, die glauben, dass Rafah das letzte Kapitel in diesem Krieg wäre und zum Zusammenbruch der Hamas führen würde, verstehen nicht, dass Netanjahus Behauptungen über einen Sieg nicht mehr als ein Witz oder eine Illusion sind.“

Netanjahus Armee ist in alle Teile des Gazastreifens eingedrungen, so Maariv, und die Hamas lebt unmittelbar nach dem Rückzug der Armee wieder auf, reorganisiert sich und nimmt ihren Widerstand wieder auf.

Dutzende von israelischen Schriftstellern, Militärexperten und Strategen haben Netanjahu geraten, ein Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren, bei dem der palästinensische Widerstand einen hohen Preis für die Freilassung israelischer Gefangener zahlt, weil dies der einzige Weg ist, dieses Ziel zu erreichen.

Ungeachtet der internen Komplikationen in Israel, die Netanjahu ins Gefängnis bringen könnten, tut Netanjahu als amtierender israelischer Staatschef sein Bestes, um einen Sieg für seinen Schurkenstaat zu erringen, aber er weiß noch nicht, wie.

Seine Arroganz bringt ihn dazu, auf keinen Rat von internen oder externen Verbündeten zu hören, nicht einmal von seinen Gönnern, dem US-Präsidenten, hohen Beamten und Kongressabgeordneten. Er hört nicht einmal auf seine militärischen Berater, einschließlich der Shabak- und Mossad-Chefs, die die Gespräche mit dem palästinensischen Widerstand führen.

Unabhängig davon, ob Netanjahu sich nach Rafah begibt oder nicht, besteht der palästinensische Widerstand darauf, dass er seine Bedingungen für die Freilassung der israelischen Gefangenen nicht ändern wird.

Der palästinensische Widerstand bevorzugt einen geringeren Preis an menschlichen Verlusten, vor allem weil die unmoralische israelische Armee Zivilisten in großer Zahl angreift, aber er sagte, dass über 8.500 palästinensische Gefangene das Recht haben, aus israelischen Gefängnissen entlassen zu werden, und dass 2,4 Millionen Menschen in Gaza, die seit 18 Jahren in einem Freiluftgefängnis leben, ebenfalls das Recht auf Freiheit haben.

Angesichts des hartnäckigen und legalen palästinensischen Widerstands wird Netanjahu, ob er nun nach Rafah zieht oder nicht, seinen Traumsieg nicht erringen. Nichtsdestotrotz ist die weltweite Unterstützung für den palästinensischen Widerstand sprunghaft angestiegen und die Wut auf Netanjahu und seine Verbrechen hat ebenfalls stark zugenommen.

Übersetzt mit deepl.com



