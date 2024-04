The geopolitics of labor: Israel’s quest to replace Palestinian workers with Indians Israel is mitigating its labor shortage by importing Hindu-only Indians after revoking work permits for Palestinians – an old colonial practice that could impact its deepening geopolitical ties with New Delhi.

Die Geopolitik der Arbeit: Israels Bestreben, palästinensische Arbeiter durch Inder zu ersetzen

F.M. Shakil

24. APRIL 2024

Israel mildert seinen Arbeitskräftemangel durch den Import von Indern, die ausschließlich Hindus sind, nachdem es die Arbeitserlaubnis für Palästinenser widerrufen hat – eine alte koloniale Praxis, die sich auf die sich vertiefenden geopolitischen Beziehungen zu Neu-Delhi auswirken könnte.

Am 10. April, mitten im Krieg gegen den Gazastreifen, kündigte die israelische Regierung angesichts des Arbeitskräftemangels an, dass sie im April und Mai 6.000 indische Arbeitskräfte mit staatlich subventionierten Shuttle-Flügen einfliegen werde.

Diese Entscheidung folgt auf Israels Aussetzung der Arbeitsgenehmigungen für palästinensische Bauarbeiter, eine Maßnahme, die den israelischen Bausektor erheblich beeinträchtigt hat. Das israelische Finanzministerium schätzt, dass die Abwesenheit der palästinensischen Arbeiter die Wirtschaft monatlich etwa drei Milliarden Schekel (828 Millionen Dollar) kostet, was zu einem Verlust von drei Prozent des BIP führen könnte, da der Bau- und Wohnungsmarkt mit Schulden in Höhe von 400 Milliarden Schekel (106 Milliarden Dollar) zu kämpfen hat.

Gleichzeitig hat sich Neu-Delhi angesichts des Völkermords und der humanitären Krise im Gazastreifen bereit erklärt, indische Bauarbeiter zu entsenden, um die vertriebenen palästinensischen Arbeitskräfte zu ersetzen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit einem bilateralen Abkommen, das die Integration von 100.000 indischen Arbeitern in die israelische Bauindustrie vorsieht, was der Zahl der vertriebenen palästinensischen Arbeiter entspricht.

Eine koloniale Strategie

Der kanadische Einwanderungsanwalt Aidan Simardone vergleicht im Gespräch mit The Cradle die Situation mit historischen kolonialen Praktiken in Nordamerika, wo europäische religiöse Randgruppen wie die Puritaner in den Dienst kolonialer Interessen gestellt wurden.

Israel verfolge eine ähnliche Strategie, indem es wirtschaftlich benachteiligte Hindu-Inder aus Regionen wie Uttar Pradesh anwerbe, um die demografischen und politischen Herausforderungen nahtlos zu bewältigen, so der Experte.

Mit diesem Schritt versucht Israel auch, einen der Stacheln des Kolonialismus aus dem Weg zu räumen. Der Kolonialismus erfordert es, Blut aus einem Stein zu quetschen, doch dieses Quetschen hängt vom Schweiß und den Tränen derjenigen ab, die am unteren Ende des Fasses stehen.

Simardone weist auf die Risiken hin, die für den Kolonisator bestehen, wenn er sich ausschließlich auf einheimische Arbeitskräfte verlässt, denn die Arbeiter werden rebellieren, wenn der Kolonialismus seine wahre Natur offenbart.

Um diesem Dilemma zu entgehen, holen sich die Kolonisatoren Arbeitskräfte aus anderen Regionen. Auch diese Arbeitskräfte werden oft an den Rand gedrängt, aber im Gegensatz zur indigenen Bevölkerung schwimmen sie mit dem Strom, anstatt gegen den Strom zu schwimmen, wenn es um das koloniale Projekt geht.

Die Notlage der palästinensischen Arbeiterinnen und Arbeiter

Seit Israels brutaler Angriff auf den Gazastreifen vor mehr als sechs Monaten begann, hat die Abriegelung der besetzten Gebiete die wirtschaftliche Lebensader von etwa 100 000 palästinensischen Arbeitern durchtrennt, ihre Haupteinkommensquelle abgeschnitten und sie eines finanziellen Sicherheitsnetzes beraubt.

Noch schlimmer ist, dass viele palästinensische Arbeitnehmer ihre Septembergehälter nicht erhalten haben, da der Krieg vor dem geplanten Auszahlungstermin begonnen hat.

Die Tatsache, dass so viele Palästinenser nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt in Israel zu bestreiten, könnte katastrophale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Agenda der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) haben und ungewollt die Sicherheitslage im besetzten Westjordanland verschlechtern.

Kav LaOved, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Rechte der Arbeitnehmer in Israel einsetzt, berichtete, dass die israelischen Beschränkungen 150.000 Familien im Westjordanland betroffen haben, die nun nicht mehr in der Lage sind, über die Runden zu kommen oder die Großfamilie zu unterstützen, die ebenfalls von einem einzigen Gehaltsscheck abhängig ist:

Die Palästinensische Autonomiebehörde betrachtet die Mehrheit der in Israel beschäftigten Palästinenser als „Mittelschicht“, und die Tatsache, dass sie keinen finanziellen Beitrag leisten, ist ein schwerer Schlag für die lokale Wirtschaft.

Kav LaOved stellt fest, dass der Mindestlohn in den von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Gebieten immer noch deutlich unter dem israelischen Mindestlohn von 5.572 Neuen Israelischen Schekel (NIS) pro Monat liegt. Im Bausektor, in dem früher viele Palästinenser beschäftigt waren, kann ein professioneller Arbeiter bis zu 10.000 NIS im Monat verdienen. Allein die Region Hebron stellt ein Drittel dieser Arbeitskräfte, weitere wichtige Beiträge kommen aus Städten wie Ramallah, Dschenin, Qalqilya und Tulkarm.

Muslimische Minderheit ausgeschlossen

Einem Bericht von Haaretz zufolge wurde indischen Bewerbern, die in Israel Arbeit suchten, in vielen Fällen mitgeteilt, dass die Stellen nicht für muslimische Inder zur Verfügung stünden, was die Rechte der muslimischen Minderheit in Indien untergräbt.

Simardone erklärt, dass der Islam von dem rechtsgerichteten ethnozentrischen Regime, das derzeit in Israel herrscht, und dem von der Hindutva dominierten Indien als gegenseitige Bedrohung angesehen wird:

Für beide Länder untergräbt die bloße Existenz von Muslimen ihren faschistischen Ethnonationalismus, der darauf abzielt, ein Land ausschließlich für Juden in Israel und Hindus in Indien zu schaffen. Das ist in erster Linie der Grund dafür, dass indische Personalvermittler, die Stellen in Israel ausschreiben, ausdrücklich Hindus verlangen und Muslime ausschließen, die eher mit der Notlage der Palästinenser sympathisieren würden.

Was hat Indiens Politik verändert?

Indiens geopolitischer Wandel von einer ehemals ausgesprochen pro-palästinensischen Haltung zu einer eher pro-israelischen Ausrichtung hat sich seit 1991, als die erste indische Botschaft in Jerusalem eröffnet wurde, allmählich vollzogen. Dieser Wandel wurde 2017 durch den historischen Besuch von Narendra Modi in Israel, dem ersten indischen Premierminister, der dies tat, deutlich verstärkt.

Zuvor, im Jahr 2003, hatte die Regierung der Nationalen Demokratischen Allianz, der auch die hindunationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) angehörte, den israelischen Premierminister Ariel Sharon bei seinem Besuch in Indien herzlich empfangen.

Nach der Operation Al-Aqsa-Flutung des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober 2023 drückte Modi seine tiefe Trauer über die Nachricht von „terroristischen Anschlägen“ in Israel aus. Er schrieb auf X:

Ich bin zutiefst entsetzt über die Nachricht von ‚terroristischen Anschlägen‘ in Israel. Unser Beileid und unsere Gedanken sind bei den Familien der unschuldigen Opfer, und wir sprechen Israel in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus.

Die Äußerungen Modis wichen in Ton und Tenor deutlich von der Politik ab, die Indien in den letzten 40 Jahren unermüdlich verfolgt hat.

Pakistans ehemaliger geschäftsführender Informationsminister Jan Achakzai erklärte gegenüber The Cradle, dass Israel und Indien in ihren politischen Ansätzen auffallende Ähnlichkeiten aufweisen, da sie es systematisch versäumen, Differenzen und Streitigkeiten mit Nachbarstaaten zu lösen:

Sie tragen eine Maske der Unschuld und verbergen ihre aggressiven und störenden regionalen Strategien, während sie sich selbst als Opfer von Gewalt darstellen, die von ihren Nachbarn inszeniert wird.

Achakzai zufolge haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen Tel Aviv und Neu-Delhi stetig verbessert, da sie sich in erster Linie auf demografische Verschiebungen, Ghettoisierung, den Völkermord in Palästina und Kaschmir sowie demografische Schwankungen konzentrieren.

Ideologische Parallelen

Der Handel zwischen den beiden Ländern ist von bescheidenen 900 Millionen Dollar im Jahr 2000 auf heute stolze 7,86 Milliarden Dollar angestiegen. Dieses Wachstum geht einher mit einem deutlichen Anstieg der israelischen Investitionen in Indiens Start-up- und Technologiesektoren, die sich bis 2021 auf 270 Millionen Dollar belaufen sollen.

Der Verteidigungssektor macht die Tiefe dieser Partnerschaft besonders deutlich. Indien ist ein wichtiger Abnehmer israelischer Waffen, auf den 40 Prozent der jährlichen Waffenexporte Israels entfallen. Seit 1992 hat Indien israelische Rüstungsgüter und wichtige Subsysteme im Wert von rund 40 Milliarden Dollar importiert.

Die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich erstreckt sich auch auf den Austausch fortschrittlicher Technologien in den Bereichen Raketen, elektronische Kriegsführung, Radar, Navigation und Waffenkontrollsysteme, die größtenteils von der indischen Organisation für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DRDO) unterstützt werden.

Analyst Simardone erklärt, dass Israels politische Investitionen in Indien eine strategische Entscheidung widerspiegeln, seine Außenpolitik mit asiatischen Großmächten zu diversifizieren und seine strategische Tiefe auf dem Kontinent zu erhöhen:

Die wachsende Macht des von Modi regierten Indiens bietet Israel eine einzigartige Gelegenheit, sich mit einem Land anzufreunden, das ideologische Ähnlichkeiten mit der israelischen Methodik aufweist. Eine reiche Ironie liegt auch in der Tatsache, dass Indien und Israel in die Position der Unterdrücker geraten sind, vor allem weil die europäischen Nationen zuvor sowohl die Inder als auch die aschkenasischen Juden unterdrückt hatten. Jetzt sind sie selbst zu Faschisten und Kolonisatoren geworden.

Die Partnerschaft steht jedoch in Indien in der Kritik, vor allem wegen des Programms, Tausende von Arbeitern in ein unsicheres Umfeld zu versetzen. Der indische Bauarbeiterverband (Construction Workers Federation of India, CWFI) hat sich entschieden gegen die Entsendung indischer Arbeiter nach Israel ausgesprochen und argumentiert, dass solche Aktionen stillschweigend Israels umstrittene Politik in Palästina unterstützen.

Der Verband spiegelt die Ansichten einer viel breiteren indischen Arbeitnehmerschaft wider, die eine Zusammenarbeit mit einem unterdrückenden Besatzungsstaat, der die palästinensische Arbeiterklasse so eindeutig ausbeutet, natürlich ablehnt. Stattdessen hat der CWFI Neu-Delhi aufgefordert, seine diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv zu nutzen, um sich für die Einhaltung der UN-Resolutionen einzusetzen und Israels Forderungen nach Arbeitsimporten zu überdenken.

Übersetzt mit deepl.com



