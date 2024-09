https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/witness-israeli-troops-west-bank-intentionally-killed-us-activist



Zeuge: Israelische Truppen im Westjordanland töteten absichtlich US-Aktivisten

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

7. September 2024

Ayşenur Eygi, die amerikanische Aktivistin, die im Dorf Beita im Westjordanland von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde, während ihres Abschlusses an der Universität von Washington im Frühjahr 2024. (Bild mit freundlicher Genehmigung der Familie, über ISM)

Die israelischen Besatzungstruppen töteten am Freitag während einer Demonstration in Beita, einem Dorf in der Nähe von Nablus im nördlichen besetzten Westjordanland, eine Amerikanerin und ein 13-jähriges palästinensisches Mädchen bei einem anderen Vorfall in der Nähe.

Bei dem letztgenannten Vorfall wurde Bana Amjad Baker (einige Medien gaben ihren Familiennamen als Laboom an) von einer Kugel in der Brust getroffen, als sie sich in ihrem Haus aufhielt, als es im Dorf Qaryut, ebenfalls in der Nähe von Nablus, zu Auseinandersetzungen kam, nachdem Siedler die Gemeinde überfallen und angegriffen hatten.

Der Vater des Mädchens sagte, sie sei von israelischen Besatzungstruppen erschossen worden, als sie mit ihren Schwestern in ihrem Zimmer war, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Ebenfalls am Freitag zogen sich die israelischen Truppen aus dem Flüchtlingslager Dschenin im nördlichen Westjordanland zurück, nachdem bei einer zehntägigen Razzia wichtige Infrastrukturen zerstört und mindestens 21 Palästinenser getötet und mehr als 130 verletzt worden waren.

Die israelischen Streitkräfte haben seit dem 28. August mehrere andere Flüchtlingslager im nördlichen Westjordanland belagert. In dieser Zeit wurdenmindestens 39 Palästinenser in dem Gebiet getötet, darunter auch in Dschenin.

Israelische Truppen schänden die Leiche eines Jungen

Am Freitag erklärte Defense for Children International-Palestine, dass israelische Streitkräfte am Vortag einen 16-jährigen palästinensischen Jungen im nördlichen besetzten Westjordanland erschossen und anschließend seine Leiche geschändet haben.

Der Jugendliche, Majed Abu Zeina, wurde im Flüchtlingslager al-Faraa südlich von Tubas von einem israelischen Soldaten aus einer Entfernung von 30 Metern ins Bein geschossen.

„Israelische Soldaten näherten sich Majed, als er verletzt am Boden lag und hinderten einen palästinensischen Krankenwagen daran, ihn zu erreichen“, so Defense for Children International-Palestine.

„Majed flehte die israelischen Soldaten an, den Krankenwagen zu ihm zu lassen, aber sie ignorierten ihn„, und einer von ihnen befahl ihm, sein Hemd zu heben, wodurch ein selbstgebauter Sprengsatz zum Vorschein kam, den Majed angeblich bei sich trug“.

Der Soldat „schoss Majed daraufhin aus nächster Nähe in den Nacken und tötete ihn“, so die Kinderrechtsorganisation.

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein israelischer Bulldozer den Körper des Jungen mit der vorderen Schaufel bewegt. Die Soldaten, die den Bulldozer bedienten, fuhren eine Stunde lang mit dem Körper des Teenagers in der Schaufel um al-Faraa herum, bevor sie ihn in einem anderen Bereich des Lagers absetzten.

Nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte wurde der Unterleib des Jungen aufgerissen, während er von der Planierraupe getragen wurde, und seine inneren Organe lagen frei. Sein Körper war „entstellt und nicht wiederzuerkennen“, als er schließlich Stunden später nach dem Rückzug der israelischen Truppen geborgen wurde.

Nach Angaben von Defense for Children International-Palestine wurden in diesem Jahr bisher 76 palästinensische Kinder von israelischen Streitkräften und Siedlern im Westjordanland getötet, darunter zwei US-Bürger.

Unter den fast 700 Palästinensern, die seit Oktober im Westjordanland getötet wurden, sind mindestens 157 Kinder.

„Vorsätzliche Tötung“ einer Amerikanerin

Bei der am Freitag in Beita getöteten US-Bürgerin handelt es sich um die 26-jährige Ayşenur Eygi, die in Seattle, Washington, lebt und in der Türkei geboren wurde.

„Es war eine vorsätzliche Tötung, die nicht zu rechtfertigen ist“, so Jonathan Pollak, ein israelischer Anti-Besatzungsaktivist, der anwesend war, als Eygi in den Kopf geschossen wurde:

Pollak sagte, er und andere hätten sich der wöchentlichen Demonstration von Beita gegen die Kolonisierung von Dorfland angeschlossen.

Die israelischen Truppen feuerten Tränengas und scharfe Munition während der Konfrontationen, die nach den Nachmittagsgebeten während der Demonstration stattfanden, und zwangen die Demonstranten, sich in Richtung des Dorfes zurückzuziehen.

Die Demonstranten hatten sich am Rande des Dorfes versammelt, etwa 150-200 Meter von den israelischen Truppen entfernt, so Pollak. Die Situation war ruhig, als ein Scharfschütze, der auf einem Dach postiert war, zwei scharfe Kugeln abfeuerte, sagte er.

Die erste Kugel traf einen Metallgegenstand und ein Splitter traf einen Dorfbewohner in den Oberschenkel. Die zweite war die Kugel, die Eygi traf.

„Ich fand sie auf dem Boden liegend … blutend aus dem Kopf“, sagte Pollak und fügte hinzu, dass sie ‚einen sehr schwachen Puls hatte‘. Eygi wurde in ein Krankenhaus gebracht, aber die Bemühungen, ihr Leben zu retten, schlugen fehl.

Saad Dhiab, ein Einwohner von Beita, sagte gegenüber WAFA, dass nach den Schüssen „die Soldaten tanzten und sich freuten, was sie getan hatten“.

Die Internationale Solidaritätsbewegung erklärte, dass Eygi ein Aktivist der Gruppe war und die 18. Person ist, die im Zusammenhang mit den Protesten in Beita seit 2020 getötet wurde, nachdem der Siedlungsaußenposten Evyatar auf dem Land des Dorfes errichtet wurde.

Evyatar, das zuletzt 2021 von der israelischen Regierung geräumt wurde, ist zu einem symbolischen Ort für die Siedlungsbewegung geworden, die von führenden Politikern der rechtsextremen Koalition von Benjamin Netanjahu ermutigt wird.

Im Juni letzten Jahres forderte Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, die Siedler bei einem Besuch in Evyatar auf, „auf die Hügel zu rennen“. Er rief dazu auf, „Tausende“ von Terroristen zu töten, um „unser großes Ziel zu erfüllen: das Land Israel für das Volk Israel“, und versicherte den Siedlern, dass „wir euch den Rücken freihalten“.

Die wöchentlichen Proteste in Beita wurden wiederbelebt und damit die Repression verstärkt, nachdem das israelische Kabinett im Juni dieses Jahres die rückwirkende „Legalisierung“ von Evyatar beschlossen hatte, so die Internationale Solidaritätsbewegung.

Im vergangenen Monat wurde Amado Sison, ein weiterer amerikanischer Freiwilliger, während einer Demonstration in Beita in den hinteren Teil seines Beins geschossen.

Alle israelischen Siedlungen im Westjordanland sind nach internationalem Recht illegal, das es einer Besatzungsmacht untersagt, ihre Zivilbevölkerung in besetzte Gebiete zu verlegen.

Nach der Tötung von Eygi erklärte das israelische Militär, dass seine Streitkräfte „mit Feuer auf einen Hauptverantwortlichen für gewalttätige Aktivitäten reagierten, der Steine auf die Streitkräfte warf und eine Bedrohung für sie darstellte“.

Es erklärte, es prüfe „Berichte, wonach ein ausländischer Staatsangehöriger durch Schüsse in der Gegend getötet wurde“.

Antony Blinken, der US-Außenminister, sagte, die Regierung bedauere den Tod von Eygi. Er fügte hinzu, dass die Fakten noch ermittelt werden müssten und lehnte es ab, zu sagen, ob ihre Ermordung zu einer Änderung der Politik bei der Vergabe amerikanischer Waffen an Israel führen würde:

US-Bürger werden von Israel ungestraft getötet

Mehrere internationale Aktivisten der Internationalen Solidaritätsbewegung wurden seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2001 von israelischen Streitkräften schwer verletzt oder getötet, darunter die amerikanische College-Studentin Rachel Corrie und der britische Fotografiestudent Thomas Hurndall, die beide 2003 von Soldaten in Gaza tödlich verletzt wurden.

Zwei weitere US-Bürger wurden von israelischen Streitkräften bei humanitären Einsätzen in Gaza getötet.

Jacob Flickenger, ein amerikanisch-kanadischer Doppelbürger, wurde vom israelischen Militär getötet, als er Anfang des Jahres für die in Washington ansässige Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen in Gaza arbeitete.

Im Jahr 2010 wurde Furkan Doğan, ein 18-jähriger US-Bürger mit ständigem Wohnsitz in der Türkei, fünfmal erschossen, darunter einmal aus nächster Nähe in den Kopf, und zusammen mit acht weiteren Personen in internationalen Gewässern getötet, als israelische Kommandos das Flaggschiff Mavi Marmara stürmten, das Teil einer humanitären Flottille war, die versuchte, die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen.*

Ein zehnter Passagier starb vier Jahre später an seinen Verletzungen. Mit Ausnahme von Doğan waren alle bei dem Überfall Getöteten türkische Staatsbürger.

Anstatt sich für den Tod des amerikanischen Teenagers zu verantworten, arbeitete die Obama-Regierung in Washington hinter den Kulissen daran, eine UN-Untersuchungsmission zum Mavi Marmara-Massaker „auszuschalten“, wie Dokumente der US-Mission in Genf zeigen.

Der Internationale Strafgerichtshof untersuchte den Vorfall, lehnte es aber letztlich ab, eine formelle Untersuchung einzuleiten. Fatou Bensouda, die damalige Chefanklägerin des Gerichtshofs, erklärte 2020, dass möglicherweise Kriegsverbrechen begangen wurden, der israelische Angriff auf die Flottille jedoch nicht „schwerwiegend“ genug war, um eine Strafverfolgung zu rechtfertigen.

Das Gericht wurde ersucht, die Ermordung von Shireen Abu Akleh zu untersuchen, der bekannten Al-Dschasira-Reporterin und US-Bürgerin, die 2022 bei der Berichterstattung über eine Razzia in Dschenin von einem israelischen Heckenschützen in den Kopf geschossen wurde.

Später im Jahr veröffentlichte Al Jazeera einen Dokumentarfilm, in dem die Mitschuld der Regierung Biden an der Vertuschung von Abu Aklehs Tod durch Israel aufgezeigt wurde.

Palästinenser mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft könnten unter den fast 40.900 Toten sein, die seit dem 7. Oktober in Gaza ums Leben gekommen sind. Tausende weitere Palästinenser, die in der offiziellen Zahl der Todesopfer nicht enthalten sind, werden unter den Trümmern der zerstörten Gebäude vermisst, oder ihre nicht identifizierten Leichen wurden noch nicht aus den Straßen geborgen.

Am Freitag erklärte Abed Ayoub, Geschäftsführer des Amerikanisch-Arabischen Anti-Diskriminierungskomitees, dass „Israel seit Jahrzehnten Palästinenser und US-Bürger ohne Konsequenzen tötet und damit die Heuchelei und Doppelmoral der US-Rechtsstaatlichkeit, unserer Politiker und Medien entlarvt“.

„Die gleichen Stimmen, die den Tod eines israelischen Soldaten mit US-Staatsbürgerschaft in Gaza beklagten, schweigen, wenn andere US-Bürger, allesamt Zivilisten, von israelischen Streitkräften hingerichtet werden“, fügte Ayoub hinzu und bezog sich dabei auf Hersh Goldberg-Polin.

Goldberg-Polin, der während der von der Hamas geführten Angriffe am 7. Oktober 2023 bei einem Musikfestival gefangen genommen wurde, wurde zusammen mit fünf anderen Gefangenen am vergangenen Samstag im südlichen Gazastreifen tot aufgefunden.

Chris Van Hollen, ein demokratischer Senator aus Maryland, sagte am Freitag, er habe „wiederholt“ seine Besorgnis über die fehlende Verantwortlichkeit für die Tötung von US-Bürgern durch israelische Streitkräfte zum Ausdruck gebracht.

„Die Regierung Biden hat nicht genug getan“, sagte er.

„Wenn die Netanjahu-Regierung nicht für Gerechtigkeit für die Amerikaner sorgen will, muss das US-Justizministerium dies tun“, fügte er hinzu.

Blog von Maureen Clare Murphy

