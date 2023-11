As genocide rages, doctors must choose: Care or collaborationism American doctors should be doing all we can to protect healthcare workers in Gaza. Why aren’t we?

Ärzte behandeln bei israelischen Angriffen verletzte Kinder im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al Balah, Gaza

Ein Arzt behandelt durch israelischen Beschuss verletzte Kinder im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al Balah, Gaza am 05. November 2023 [Anadolu Agency/Ashraf Amra]



Während der Völkermord wütet, müssen sich die Ärzte entscheiden: Pflege oder Kollaboration

Von Eric Reinhart und Bram Wispelwey

25. November 2023

Das medizinische Personal in Gaza weigert sich, seine Patienten und Gemeinden im Stich zu lassen. Amerikanische Ärzte sollten alles in ihrer Macht stehende tun, um sie zu schützen. Warum tun wir das nicht?

„Der Arzt ist der natürliche Anwalt der Armen“ war ein Slogan, den Rudolf Virchow, ein wohlhabender deutscher Pathologe, Politiker und Aktivist für die Sozialmedizin, Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verbreitete. Mehr als 100 Jahre später hat Frantz Fanon – ein in Martinique geborener Psychiater, der aus Protest gegen die französische Kolonialgewalt in Algerien seine Stellung im französischen Medizinsystem aufgab – ein weniger idealisiertes Bild des Berufsstandes gezeichnet.

Obwohl der Arzt sich als „der Arzt, der die Wunden der Menschheit heilt“ präsentiert, ist er in Wirklichkeit „ein integraler Bestandteil der Kolonisierung, der Herrschaft, der Ausbeutung“, schrieb Fanon.

Ärzte auf der ganzen Welt sind mit Virchows bekräftigendem Bild von uns als tugendhaften Anwälten der Unterdrückten vertraut. Doch wenn man sich die Reaktionen amerikanischer, europäischer und israelischer Mediziner auf den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza ansieht, klingt Fanons vernichtende Einschätzung der Komplizenschaft von Ärzten mit staatlicher Gewalt viel wahrer.

Während die Welt Zeuge der täglichen Massentötungen palästinensischer Zivilisten durch die rechtsextreme israelische Regierung wird, einschließlich gezielter Angriffe auf Krankenhäuser, bei denen medizinisches Personal und Patienten getötet und verstümmelt werden, teilen sich die Ärzte außerhalb des Gazastreifens in zwei Lager: Kollaborateure und Widerstandskämpfer.

Die meisten von uns im Globalen Norden scheinen sich in der ersten Kategorie zusammengefunden zu haben. Die Kollaboration mit der kolonialen Gewalt hat viele Formen, vom passiven Schweigen oder ausweichenden Kommentaren, die dazu beitragen, sich der ethisch-politischen Verantwortung zu entziehen, bis hin zur aktiven Zensur der palästinensischen Verhältnisse, Geschichte und Perspektiven durch die Herausgeber von Fachzeitschriften und den öffentlichen Aufrufen israelischer Ärzte zur Ermordung ihrer palästinensischen Kollegen durch Bombardierung der Krankenhäuser in Gaza.

Besonders verhängnisvoll sind die intellektuell und ethisch bankrotten Behauptungen, dass die Berufung auf historische und politisch-ökonomische Analysen der Ursachen der aktuellen Gewalt im Zusammenhang mit der Besatzungs- und Apartheidpolitik einer Rechtfertigung der von der Hamas begangenen Gewalt gleichkommt und daher unzulässig ist.

Solche Behauptungen sind eine Standardtaktik, um Zustimmung für die Aufrechterhaltung der kolonialen Herrschaft zu erzeugen. Sie zielen darauf ab, die anhaltende Grausamkeit der Kolonialherrschaft zu verschleiern und potenzielle Widerständler daran zu hindern, ihre Stimme und ihren Einfluss zu nutzen, um sie zu beenden.

Die Anreize für Kollaboration und die Abschreckung für Widerspruch liegen auf der Hand. Das US-Repräsentantenhaus hat die einzige palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete, Rashida Tlaib, mit Sanktionen belegt, weil sie zu einem Waffenstillstand aufgerufen und die Forderung nach einer palästinensischen Befreiung wiederholt hat.

Anzeige

Eine große Zahl von Milliardären hat die Macht ihrer Scheckbücher genutzt, um an den Universitäten im ganzen Land eine McCarthy’sche Politik zu fordern.

Als Reaktion darauf haben die meisten gut geschützten Lehrkräfte kooperativ geschwiegen, während spendenfreudige Universitätspräsidenten an Eliteeinrichtungen wie Columbia, Harvard und der University of Pennsylvania pro-palästinensische und jüdische Studentengruppen suspendiert haben, die gegen die anhaltende Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten protestiert haben.

In diesem Klima der Einschüchterung, in dem Kritik an rassistischer zionistischer Gewalt und Sympathie für das Leben der Palästinenser auf zynische Weise mit Antisemitismus gleichgesetzt werden, wurden verschiedene Initiativen auf Bundes- und Landesebene ins Leben gerufen, um Vorwürfe des Antisemitismus an Universitäten zu untersuchen.

Diese Realität ist auch den einflussreichsten Persönlichkeiten in der amerikanischen Medizin nicht entgangen, die in der Regel auf Universitätsernennungen und damit verbundene akademische Auszeichnungen angewiesen sind, um ihre Karriere voranzutreiben.

Kein einziger großer medizinischer Berufsverband in den USA hat sich gegen den akut-chronischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza ausgesprochen, geschweige denn seine beträchtliche Lobbymacht mobilisiert, um sich der aktiven Unterstützung der US-Gesetzgeber zu widersetzen.

Anzeige

Trotz dieser Tatsache und der damit verbundenen Risiken haben viele US-amerikanische Ärzte damit begonnen, sich untereinander zu organisieren, sich größeren Bewegungen außerhalb unseres Berufsstandes anzuschließen und sich mit einem breiten Spektrum von Beschäftigten im Gesundheitswesen zusammenzuschließen, um nach Möglichkeiten zu suchen, die Gewalt zu stoppen.

Viele der US-Mediziner, die bisher dem Lager der Kollaborateure angehören, würden diesen Vorwurf zweifellos vehement zurückweisen, wenn sie damit konfrontiert würden, und sich darüber empören, dass es jemand wagt, ihr moralisches Ansehen in Frage zu stellen.

Einige würden vielleicht auf ihre zahlreichen Veröffentlichungen, Vorträge und Forschungsstipendien zu den Themen Vielfalt und Integration, gesundheitliche Chancengleichheit, globale Gesundheit oder Menschenrechte als Beweis für ihre unanfechtbare Tugendhaftigkeit verweisen.

Gemessen an ihren Auswirkungen auf diejenigen, die derzeit in Gaza und im Westjordanland der von den USA geförderten kolonialen Gewalt und Enteignung ausgesetzt sind, sind solche Begründungen jedoch mehr als hohl. Sie dienen dazu, das ethische Versagen der US-amerikanischen Ärzteschaft zu verschleiern, die es versäumt hat, ihren erheblichen politischen Einfluss geltend zu machen, um koloniale Gewalt zu verurteilen und unsere Regierung aufzufordern, sie nicht länger zu unterstützen.

Wir können jedoch etwas anderes tun. Wie Fanon in „Medizin und Kolonialismus“ feststellte und durch sein eigenes Leben bewies, sind wir Ärzte trotz unserer strukturell bedingten Tendenz, uns mit der kolonialen Unterdrückung zu arrangieren, durchaus in der Lage, uns ihr zu widersetzen – vorausgesetzt, wir haben den Mut, die Annehmlichkeiten der Komplizenschaft abzulehnen und persönliche Risiken in Kauf zu nehmen.

Wenn Ärzte ihr berufliches Wertesystem der Oberschicht verlassen, um stattdessen „auf dem Boden zu schlafen“ an der Seite von enteigneten Gruppen und „das Drama des Volkes zu leben“, wie Fanon es formulierte, weicht die Verpflichtung gegenüber den Merkmalen einer höflichen „Professionalität“ einer aktiven Solidarität. Der Arzt, der sich verpflichtet, Schulter an Schulter mit den Vertriebenen und Enteigneten zu arbeiten, kann sich von einem „Agenten des Kolonialismus“ in einen Arzt verwandeln, der die Bezeichnung „Betreuer“ verdient.

Nur wenige amerikanische Ärzte haben in den besetzten palästinensischen Gebieten medizinische Versorgung geleistet oder die Bewohner des Gazastreifens oder des Westjordanlandes bei der Bewältigung der täglichen Entbehrungen unter israelischer Blockade und Besatzung begleitet.

Wie sollen wir uns also mit einem unterdrückten Volk solidarisieren, das Tausende von Kilometern entfernt ist? Wir sollten uns an den palästinensischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens und ihren ausländischen Kollegen orientieren, die sich ohne Rücksicht auf Verluste der Pflege von Kranken und Verwundeten widmen.

Während sie unter Bedingungen medizinische Hilfe leisten, die die meisten Ärzte im globalen Norden zum Aufgeben veranlassen würden, hat ein Arzt in Gaza sogar Zeit gefunden, das Vakuum an ethisch-politischer Initiative zu füllen, das unfähige amerikanische Ärzte hinterlassen haben, indem er US-Präsident Joe Biden verklagt hat, weil er es versäumt hat, einen sich entfaltenden Völkermord zu verhindern, und weil er sich aktiv daran beteiligt hat.

„Wir werden weder unsere Patienten noch unsere Gemeinden im Stich lassen“, haben die Beschäftigten des Gesundheitswesens in Gaza wiederholt gesagt, während ihre Arbeitsplätze bombardiert wurden.

Wir sollten uns im Gegenzug weigern, sie im Stich zu lassen.

Wenn wir uns nicht an der Versorgung der am stärksten Benachteiligten beteiligen können oder wollen, ist es unsere minimale ethische Verantwortung als Ärzte, die den Anspruch erheben, menschliches Leben zu schätzen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unsere Kollegen zu schützen, die diese schwierige, wichtige Arbeit leisten. Als Berufsgemeinschaft haben wir uns geweigert, auch nur diese geringsten ethischen Standards zu erfüllen.

Einige werden diesen Appell an die Ärzte, Kollaboration abzulehnen und sich in aktionsorientierter Solidarität mit unseren palästinensischen Kollegen zusammenzuschließen, die ihr Leben riskieren – und verlieren -, um sich um die Bedürftigsten zu kümmern, als „spalterisch“ und ohne „Nuancierung“ abtun.

Für jeden, der sich wirklich dafür interessiert, sind sachliche historische Darstellungen des zionistischen Siedlerkolonialismus, des daraus resultierenden Apartheidsystems, der chronischen Zerstörung des palästinensischen Gesundheitswesens und differenzierte rechtliche Appelle zum Schutz der Rechte der Palästinenser bereits unzählige Male vorgelegt worden und leicht zugänglich.

Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Morde an palästinensischen Zivilisten von Tag zu Tag in die Hunderte geht, sollten wir uns weigern, die vermeidbaren Gräueltaten zu nuancieren oder zu diskutieren, oder uns der Fantasie hingeben, dass es einen Mittelweg für diejenigen gibt, die sich nicht „auf eine Seite stellen“ wollen.

Es gibt keine mögliche Rechtfertigung für das, was die israelische und die US-amerikanische Regierung in Gaza getan haben. Die einzige ethische Haltung für Ärzte – oder jeden anderen – besteht darin, einen dauerhaften Waffenstillstand, ein sofortiges Ende der ethnischen Säuberungen sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland und die Abschaffung des Apartheidsystems zu fordern, das einen nicht enden wollenden Strom von immerwährender und punktueller Gewalt gewährleistet.

Angesichts des Völkermords ist es eine grundlegende ethische Pflicht, Grenzen zu ziehen und entschlossenes Handeln zu erzwingen, ganz gleich, wen man damit beleidigt und welche persönlichen oder beruflichen Kosten damit verbunden sein mögen.

Eric Reinhart

Politischer Anthropologe für Recht, Psychiatrie und öffentliche Gesundheit

Eric Reinhart, MD, ist politischer Anthropologe für Recht, Psychiatrie und öffentliche Gesundheit.

Bram Wispelwey

Mitbegründer von Gesundheit für Palästina

Bram Wispelwey, MD, ist Mitglied des Führungskollektivs des Palästina-Programms für Gesundheit und Menschenrechte und Mitbegründer von Health for Palestine, einer Initiative zur Organisation von Gemeinschaften in palästinensischen Flüchtlingslagern.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …