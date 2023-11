Palestinian children in the West Bank are also under attack Israel’s ethnic cleansing campaign is threatening Jenin’s Al Tafawk Centre that has long been a haven for children.

Kinderzentrum im Flüchtlingslager Jenin nach einer israelischen Razzia im Juli

Im Juli stürmten israelische Soldaten bei einem gewaltsamen Einfall in das Flüchtlingslager Jenin auch das Al Tafawk-Kinderzentrum und ließen es kaum bewohnbar zurück [Al Jazeera/Courtesy of Tony Greenstein].

Israels ethnische Säuberungsaktion bedroht das Al Tafawk-Zentrum im Lager Jenin, das seit langem ein Zufluchtsort für traumatisierte Kinder ist.

Auch palästinensische Kinder im Westjordanland werden angegriffen

Von Tony Greenstein

Tony Greenstein ist ein jüdischer Antizionist und ein Gründungsmitglied der Palestine Solidarity Campaign.

14. November 2023

Während sich die Welt auf Israels völkermörderische Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens konzentriert, übt Israel auch im besetzten Westjordanland Terror auf Palästinenser aus. Mindestens 186 Menschen, darunter mehr als 30 Kinder, wurden dort seit dem 7. Oktober vom israelischen Militär und Siedlern getötet. Und nirgendwo in den besetzten Gebieten gab es mehr militärische Aggressionen als im Flüchtlingslager Dschenin, das praktisch zu einem Kriegsgebiet geworden ist.

Seit 2018 hilft der Brighton Trust, eine englische Wohltätigkeitsorganisation, der ich angehöre, bei der Finanzierung des Al Tafawk Children’s Centre in dem Lager. Es ist ein Ort, an dem Kinder lernen, spielen und Kontakte knüpfen können. In den letzten Wochen haben viele von ihnen in dem Zentrum Zuflucht vor den israelischen Bombenangriffen gesucht und dort geschlafen, weil ihre Häuser zerstört worden sind.

Wie jeder Winkel des überbevölkerten Lagers ist auch das Al Tafawk Children’s Centre derzeit Angriffen ausgesetzt. In der Tat wird es schon seit langem angegriffen.

Im Juli dieses Jahres überfielen israelische Soldaten während ihres gewaltsamen Einmarsches in Dschenin, bei dem 12 Palästinenser getötet wurden, auch das Zentrum und zerstörten es.

Sie zerstörten nicht nur alle Einrichtungen und Ausrüstungen, einschließlich der Kinderbücher, sondern schlugen auch große Löcher in die Außenwände des Gebäudes, so dass es kaum noch bewohnbar ist. Unsere Wohltätigkeitsorganisation musste zusammen mit dem britischen Shalom-Salaam Trust Geld aufbringen, um das Gebäude zu reparieren und die Ausrüstung zu ersetzen.

Die Kinder kehrten schließlich in das Zentrum zurück, aber es war klar, dass sie dort nicht sicher waren. Das israelische Militär war entschlossen, den Palästinensern in Dschenin keine Ruhe zu gönnen, auch nicht in einem Zentrum für Kinder. Und die Lage hat sich erheblich verschlimmert, seit Israel auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober mit einer völkermörderischen Bombenkampagne im Gazastreifen und zunehmend aggressiven und tödlichen Militäroperationen im gesamten Westjordanland reagierte.

Anzeige

Eine Lehrerin des Al Tafawk-Kinderzentrums schrieb mir Mitte Oktober über die schreckliche Situation, in der sich die Kinder von Dschenin seit dem Angriff im Juli befinden.

„Wir hatten seit [Juli] nicht eine einzige ruhige Nacht“, erklärte sie. „Als die Angriffe auf den Gaza-Streifen begannen, wurden die Angriffe auf das Lager noch schlimmer. Das Leben ist so hart geworden, dass wir das Gefühl haben, nicht mehr atmen zu können. Die Soldaten drohen, dass sie uns in Dschenin dasselbe antun werden wie den Menschen in Gaza. Eigentlich haben sie schon damit begonnen, aber die Welt ist zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt und zeigt nur die israelische Seite der Geschichte. Wir haben heute nur einen Wunsch. Nur eine einzige friedliche Nacht zu haben, ohne mit der Nachricht aufzuwachen, dass ein Familienmitglied oder eine ganze Familie getötet wurde.“

Sie erzählte mir von der Nacht, in der Soldaten in ihr Haus eindrangen und ihre Familie stundenlang festhielten, weil sie versuchten, jemanden aus der Gegend festzunehmen.

„Sie sperrten uns drei Stunden lang im Badezimmer ein“, sagte sie. „Selbst das Baby meines Bruders, das erst 15 Tage alt ist, durfte keine Milch bekommen. Diese Dinge beginnen sich hier normal anzufühlen, aber alle Kinder sterben von innen heraus. Sie verstehen nicht, warum das so ist. Wir schreien, aber niemand hört uns.

Dieselbe Lehrerin schrieb mir am 27. Oktober noch einmal.

„Jede Nacht verlieren wir Menschen, Kinder. Wir haben viele begraben, aber weil sie erst nach dem Angriff gestorben sind, werden sie in den Nachrichten nie erwähnt! Sogar unser Friedhof wurde bombardiert.“

„Unser Zentrum liegt in der Mitte des Lagers, der einzige schöne Ort für Kinder. Es ist jetzt sehr gefährlich zu erreichen, aber für die Kinder ist es der einzige Ort, an dem sie überleben können. Ich kann ihnen nicht sagen, dass wir [im Zentrum] wirklich in Gefahr sind!“

In den Medien wird nur über den Gaza-Streifen berichtet. Aber auch im Westjordanland ist die Situation sehr schlimm. Städte, Dörfer und Lager sind alle abgeriegelt und stehen unter ständigem Beschuss. Alle Menschen, auch Tausende von Kindern, sind gefährdet und leiden.

Israel rechtfertigt die Ermordung und Verstümmelung von Tausenden von Palästinensern, darunter auch Kinder, im Gazastreifen damit, dass es versucht, die Hamas zu zerstören“. Im Westjordanland ist die Hamas nicht an der Macht, doch Israel verschärft die Repression und die Gewalt.

Es tut dies, weil sein wahres Ziel im Gazastreifen und anderswo in Palästina nicht darin besteht, „die Hamas zu zerstören“ oder irgendeinen anderen Feind zu besiegen. Sein wahres Ziel ist und war schon immer die ethnische Säuberung.

Wie bereits aus einem durchgesickerten Dokument des Geheimdienstministeriums hervorgeht, will Israel den gesamten Gazastreifen annektieren und die Bevölkerung in die Wüste Sinai vertreiben. Das Gleiche gilt für das Westjordanland, auch wenn die Mittel zur Vertreibung der einheimischen Bevölkerung bisher nicht dieselben sind.

Weite Teile des Westjordanlandes waren bereits vor dem 7. Oktober durch Siedler- und Armeeterror und Pogrome araberfrei gemacht worden. Aber im letzten Monat hat sich die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Dörfern und Häusern beschleunigt.

Am 28. Oktober musste die palästinensische Gemeinde Khirbet Zanuta in den südlichen Hebron-Hügeln wegen des Terrors der Siedler ihre Sachen packen und ihr Land verlassen. Dies war nur eine von acht Gemeinden, die in den letzten vier Wochen gezwungen waren, ihre Häuser und ihr Land zu verlassen. Sechs weitere wurden teilweise evakuiert, nachdem den Dorfbewohnern gesagt wurde, dass sie getötet werden, wenn sie sich weigern zu gehen.

Dies ist ein Muster, das wir schon einmal gesehen haben. Zuerst werden die Palästinenser in ländlichen Gebieten gezwungen, ihr Land zu verlassen und in die Städte zu ziehen. Dann werden diejenigen, die in den Städten leben, in ein Drittland vertrieben. Israel hat mit einer zweiten Nakba begonnen – nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland.

Am 9. November gab es einen weiteren Angriff auf Dschenin, den bisher schwersten. 14 Palästinenser wurden ermordet, meist durch Drohnen. Während des Angriffs wurde das Al Tafawk-Zentrum mit Tränengas beschossen, während sich die Kinder noch darin befanden, und einigen Berichten zufolge wurde auch scharfe Munition eingesetzt. Die meisten Kinder konnten evakuiert werden, aber etwa 20 waren aufgrund des eingeatmeten Gases dazu nicht in der Lage. Später am selben Tag riskierte die Lehrerin, mit der ich in Kontakt stand, ihr eigenes Leben und ging in das Zentrum, um nach den Kindern zu sehen. Sie fand einige der Kinder bewusstlos vor.

Es ist unbegreiflich, wie ein Kinderzentrum zum Ziel eines militärischen Angriffs werden konnte, es sei denn, das eigentliche Ziel ist die Zerstörung aller palästinensischen Organisationen der Zivilgesellschaft.

Am 13. November erhielten wir eine beunruhigende Nachricht von der Leiterin des Zentrums, deren Vater verhaftet und verprügelt worden war. Sie berichtete uns, dass das Zentrum wegen der Angriffe der israelischen Armee kaum noch funktioniert. Die Menschen haben nichts zu essen, und viele der Kinder wissen nicht, was mit ihren Familien geschehen ist.

Das Al Tafawk-Kinderzentrum und die palästinensischen Kinder, die dort Frieden und Sicherheit suchen, sind nun Angriffen ausgesetzt. Wie andere im Lager Jenin, im gesamten besetzten Westjordanland und im Gazastreifen werden sie angegriffen, bedroht und traumatisiert, nur weil sie Palästinenser sind und versuchen, in ihrem angestammten Land zu leben. Sie sagen uns, dass sie nicht atmen können“. Dass sie schreien, aber niemand zuhört. Die Welt kann ihre Notlage nicht länger ignorieren. Wir müssen den Kindern in Gaza und im Westjordanland helfen. Wir müssen ein sofortiges Ende von Israels brutaler ethnischer Säuberungskampagne fordern.

Tony Greenstein ist ein jüdischer Antizionist und Gründungsmitglied der Palästina-Solidaritätskampagne und der Organisation Jews for Boycotting Israeli Goods. Er ist ein langjähriger antifaschistischer Aktivist und Autor von A History of Fighting Fascism in Brighton and the South Coast. Herr Greenstein hat für zahlreiche Publikationen geschrieben, darunter Comment is Free des Guardian, Brighton Argus und Brighton and Hove Independent, Tribune, Labour Briefing und Weekly Worker. Er hat auch den Abschnitt über Zionismus zu Hodder & Stoughtons The Essentials of Philosophy & Ethics (2006) beigesteuert und kürzlich zu den Antisemitism Wars (Hrsg. Karl Sabbagh) über die zionistische Antisemitismuskampagne in der Labour Party beigetragen. Er ist ein bekannter Blogger und arbeitet derzeit an einem Buch über Zionismus während des Holocausts. Herr Greenstein ist auch ein aktiver Gewerkschafter und Mitglied des Brighton & Hove Trades Council, der UNITE und der UNISON.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …