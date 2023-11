Vergewaltigung, Daesh, Mein Kampf und andere Lügen: Wie Israel jede Glaubwürdigkeit verlor     von Dr. Ramzy Baroud & von Romana Rubeo

https://www.middleeastmonitor.com/20231114-rape-daesh-mein-kampf-and-other-lies-how-israel-lost-all-credibility/

Vergewaltigung, Daesh, Mein Kampf und andere Lügen: Wie Israel jede Glaubwürdigkeit verlor

von Ramzy Baroud & von Romana Rubeo

14. November 2023

Am Samstag behauptete der israelische Militärsprecher Daniel Hagari in einer Pressekonferenz, Israel habe einen „Terroristen“ getötet, der 1.000 Zivilisten an der Flucht aus dem Shifa-Krankenhaus gehindert habe.

Die Behauptungen machten wenig Sinn. Selbst nach den Maßstäben der israelischen Propaganda trägt die Fälschung einer solchen Information ohne Kontext und ohne Beweise zur Verschlechterung der Glaubwürdigkeit Israels in den internationalen Medien und seines Images weltweit bei.

Nur einen Tag zuvor wurde ein ungenannter US-Beamter von CNN zitiert, der in einer diplomatischen Depesche sagte, dass „wir auf dem Gebiet der Nachrichtenübermittlung stark verlieren“.

Der Diplomat bezog sich damit auf den Ruf der USA im Nahen Osten – und zwar weltweit -, der aufgrund der blinden Unterstützung Israels durch die USA in Scherben liegt.

Vertauschte Rollen

Dieses Glaubwürdigkeitsdefizit kann in Israel selbst beobachtet werden. Nicht nur der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verliert laut verschiedenen Meinungsumfragen bei den Israelis an Glaubwürdigkeit, sondern das gesamte israelische politische Establishment scheint auch das Vertrauen der einfachen Israelis zu verlieren.

Die Palästinenser scherzen in diesen Tagen häufig, dass die israelischen Führer die arabischen Führer früherer arabisch-israelischer Kriege nachahmen, was die Sprache, die vorgetäuschten Siege und die unbegründeten militärischen Erfolge angeht.

Während Israel beispielsweise im Juni 1967 die arabischen Streitkräfte an allen Fronten schnell zurückdrängte, natürlich mit voller Unterstützung der USA und des Westens, verkündete die Führung der arabischen Armeen über den Rundfunk, dass sie vor den „Toren Tel Avivs“ angekommen seien.

Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Abu Obaida und Abu Hamza, die militärischen Sprecher der Al-Qassam-Brigaden bzw. der Al-Quds-Brigaden, geben in ihren regelmäßigen, mit Spannung erwarteten Erklärungen sehr genaue Angaben über den Verlauf der Schlacht und die Verluste der vorrückenden israelischen Streitkräfte.

Das israelische Militär hingegen spricht von bevorstehenden Siegen, der Tötung ungenannter „Terroristen“ und der Zerstörung zahlloser Tunnel, liefert aber selten Beweise. Die einzigen „Beweise“, die vorgelegt werden, sind die gezielten Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser von Zivilisten.

Und obwohl auf Abu Obaidas Aussagen fast immer gut produzierte Videos folgen, die die systematische Zerstörung israelischer Panzer dokumentieren, gibt es keine solche Dokumentation, die die Behauptungen des israelischen Militärs belegt.

Jenseits des Schlachtfelds

Das Problem der israelischen Glaubwürdigkeit, oder besser gesagt, der fehlenden Glaubwürdigkeit, spielt sich jedoch nicht nur auf dem Schlachtfeld ab.

Vom ersten Tag des Krieges an haben palästinensische Ärzte, Mitarbeiter des Zivilschutzes, Journalisten, Blogger und sogar einfache Menschen jedes israelische Kriegsverbrechen im belagerten Streifen gefilmt oder aufgezeichnet. Und obwohl das israelische Militär ständig das Internet und die Stromversorgung in Gaza abschaltete, konnten die Palästinenser irgendwie jeden Aspekt des andauernden israelischen Völkermords verfolgen.

Die Präzision der palästinensischen Darstellung zwang sogar US-Beamte, die zunächst die palästinensischen Zahlen anzweifelten, schließlich zuzugeben, dass die Palästinenser doch die Wahrheit sagten.

Barbara Leaf, stellvertretende Außenministerin für Nahostfragen, erklärte am 9. November vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, dass die Zahl der von Israel im Krieg getöteten Menschen wahrscheinlich „höher ist als angegeben“.

In der Tat verliert Israel jeden Tag an Glaubwürdigkeit, so dass sich die anfänglichen israelischen Lügen über die Ereignisse vom 7. Oktober schließlich als katastrophal für Israels Gesamtimage und Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne erwiesen.

Vergewaltigung, Daesh und Mein Kampf

In der Euphorie der Dämonisierung des palästinensischen Widerstands – als Mittel zur Rechtfertigung des bevorstehenden israelischen Völkermords in Gaza – wurden die israelische Regierung und das Militär, dann Journalisten und sogar einfache Menschen in einer beispiellosen Hasbara-Kampagne rekrutiert, die darauf abzielte, die Palästinenser als „menschliche Tiere“ darzustellen – mit den Worten des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant.

Innerhalb weniger Stunden nach den Ereignissen und noch bevor irgendeine Untersuchung durchgeführt wurde, sprach Netanjahu von „enthaupteten Babys“, die angeblich vom Widerstand verstümmelt worden seien; Gallant behauptete, dass „junge Mädchen gewaltsam vergewaltigt wurden“; selbst der ehemalige Oberrabbiner des Militärs, Israel Weiss, sagte, er habe „eine schwangere Frau gesehen, deren Bauch aufgerissen und das Baby herausgeschnitten war“.

Selbst der angeblich „gemäßigte“ israelische Präsident Isaac Herzog gab am 12. November in der BBC lächerliche Erklärungen ab. Auf die Frage nach den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen behauptete Herzog, das von Adolf Hitler 1925 geschriebene Buch Mein Kampf sei „in einem Kinderzimmer“ im nördlichen Gazastreifen gefunden worden.

Und natürlich gab es die wiederholten Hinweise auf die Daesh-Fahnen, die aus irgendeinem Grund von Hamas-Kämpfern getragen wurden, als sie am 7. Oktober in den Süden Israels eindrangen, neben anderen Märchen.

Die Tatsache, dass Daesh ein eingeschworener Feind der Hamas ist und dass die palästinensische Bewegung alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um jede Möglichkeit auszulöschen, dass Daesh seine Wurzeln im belagerten Gazastreifen ausbreitet, schien für Israels verdrehte Propaganda irrelevant zu sein.

Erwartungsgemäß wiederholten israelische, US-amerikanische und europäische Medien die Behauptung der Hamas-Daesh-Verbindung, ohne eine rationale Diskussion oder die minimal erforderliche Überprüfung der Fakten.

Doch mit der Zeit hielten die israelischen Lügen dem Druck der Wahrheit aus dem Gazastreifen nicht mehr stand, die jede Gräueltat und jeden Kampf dokumentierte und alle aufgetischten israelischen Behauptungen entkräftete.

Der Wendepunkt in der unerbittlichen Serie israelischer Lügen war vielleicht der Angriff auf das Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza-Stadt am 17. Oktober. Obwohl viele die israelische Lüge – eine Rakete des Widerstands sei auf das Krankenhaus gefallen – annahmen und leider immer noch verteidigen, war die schiere Blutigkeit dieses Massakers, bei dem Hunderte ums Leben kamen, für viele ein Weckruf.

Eine der vielen Fragen, die sich nach dem Massaker im Baptistenkrankenhaus stellten, lautet: Wenn Israel in Bezug auf die Ereignisse im Krankenhaus tatsächlich ehrlich war, warum hat es dann alle anderen Krankenhäuser im Gazastreifen bombardiert und tut dies seit Wochen weiter?

Israelische Hasbara abgesagt

Es gibt Gründe, warum die israelische Propaganda nicht mehr in der Lage ist, die öffentliche Meinung wirksam zu beeinflussen, auch wenn die Mainstream-Medien sich weiterhin auf die Seite Israels stellen, selbst wenn dieses einen Völkermord begeht.

Erstens ist es den Palästinensern und ihren Anhängern gelungen, Israel über die sozialen Medien zu „canceln“, was zum ersten Mal die organisierten Propagandakampagnen, die oft im Namen Israels in den Unternehmensmedien durchgeführt werden, in den Schatten stellte.

Die israelische Influencer-Marketing-Plattform Humanz hat eine Analyse der Online-Inhalte auf beliebten Social-Media-Plattformen durchgeführt. Die im November veröffentlichte Studie räumte ein, dass „im vergangenen Monat 7,39 Milliarden Posts mit pro-israelischen Tags auf Instagram und TikTok veröffentlicht wurden, während im gleichen Zeitraum 109,61 Milliarden Posts mit pro-palästinensischen Tags auf den Plattformen veröffentlicht wurden“. Dies bedeutet nach Angaben des Unternehmens, dass pro-palästinensische Ansichten 15 Mal beliebter sind als pro-israelische Ansichten.

Zweitens boten unabhängige Medien, palästinensische und andere, Alternativen für diejenigen, die eine andere Version der Ereignisse in Gaza suchten.

Ein einziger palästinensischer freiberuflicher Journalist in Gaza, Motaz Azaiza, hat es geschafft, durch seine Berichterstattung vor Ort innerhalb eines einzigen Monats mehr als 14 Millionen Follower auf Instagram zu gewinnen.

Drittens hat der „Überraschungsangriff“ vom 7. Oktober Israel die Initiative genommen, und zwar nicht nur in Bezug auf den Krieg selbst, sondern auch in Bezug auf die Rechtfertigung des Krieges. Der völkermörderische Krieg gegen den Gazastreifen hat nämlich keine spezifischen Ziele, aber auch keine präzise Medienkampagne, um diese nicht spezifizierten Ziele zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Daher erscheint die israelische Medienberichterstattung unzusammenhängend, planlos und manchmal sogar selbstschädigend.

Und schließlich die schiere Brutalität des israelischen Völkermords in Gaza. Stellt man die Lügen der israelischen Medien den schrecklichen israelischen Verbrechen im Gazastreifen gegenüber, findet man keine plausible Logik, die Massenmord, Vertreibung, Verhungern und Völkermord an einer wehrlosen Bevölkerung überzeugend rechtfertigen könnte.

Noch nie hat die israelische Propaganda in so erstaunlicher Weise versagt, und noch nie ist es den Mainstream-Medien nicht gelungen, Israel vor der weltweiten Wut – ja, dem brodelnden Hass – auf Israels hässliches Apartheid-Regime zu schützen. Die Auswirkungen all dessen werden sich mit Sicherheit auf die Art und Weise auswirken, wie sich die Geschichte an den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen erinnern wird, bei dem bisher Zehntausende von unschuldigen Zivilisten getötet und verwundet wurden.

Eine ganze Generation, wenn nicht noch mehr, hat sich bereits ein Bild von Israel als völkermörderisches Regime gemacht, und keine noch so großen Lügen, Hollywood-Filme oder Maxim Magazine werden daran etwas ändern können.

Noch wichtiger ist, dass diese neue Wahrnehmung die Menschen wahrscheinlich dazu zwingen wird, nicht nur ihre Ansichten über Israels Gegenwart und Zukunft, sondern auch über die Vergangenheit zu überdenken – die Grundlage des zionistischen Regimes, die selbst auf nichts als Lügen beruht.

Übersetzt mit Deepl.com

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber des Palestine Chronicle. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press). Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) und am Afro-Middle East Center (AMEC). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Romana Rubeo ist eine in Italien lebende Schriftstellerin und Redakteurin bei PalestineChronicle.com. Rubeo hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen Medien und Journalismus spezialisiert.

