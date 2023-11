Rescued from beneath Gaza’s rubble Israa Ahmed survived an Israeli attack that killer her mother, brother and nephew.

Aus den Trümmern von Gaza gerettet

Von Sewar Elejla

Die elektronische Intifada

26. November 2023

Israa Ahmed

In Gaza kann die Welt einer Familie innerhalb eines Augenblicks zerstört werden.

Am 10. Oktober griffen israelische Kampfflugzeuge das Haus der Familie Ahmed an.

Israa Ahmed konnte überleben. Sie war 13 Stunden lang unter Trümmern gefangen, bevor sie gerettet wurde.

„Ich habe den Tod geschmeckt“, sagte Israa.

„Meine Mutter, mein Bruder und mein Neffe – ein 5-jähriges Kind – wurden getötet. Mein Vater und einer meiner anderen Brüder waren in der Moschee. Als sie zurückkamen, lag das Haus in Schutt und Asche.“

Israa ist Arzt im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Israas Mutter war Schuldirektorin. Ihr verstorbener Bruder Bilal war Mathelehrer.

Sie gehören zu den vielen Lehrern, die während des derzeitigen Krieges getötet wurden.

Israa beschrieb ihr schreckliches Erlebnis.

„Plötzlich brach alles unter mir zusammen. Der Boden bebte, und Dinge fielen von der Decke. Ich konnte nicht verstehen, was passiert war. Vielleicht hat eine Bombe versehentlich unser Haus getroffen. Warum bricht alles zusammen? Warum füllt sich meine Lunge mit so viel Schießpulver und Staub? Ja, wir befinden uns im Krieg, aber mir wurde versichert, dass ich nicht sterben würde. Ich weiß nicht, woher dieses falsche Gefühl der Sicherheit kommt.

Unter den Trümmern kämpfte Israa damit, ihr Telefon zu benutzen.

Sie konnte die Zahlen auf dem Display nicht erkennen, also versuchte sie es mit der Gesichtserkennung. Ihr Gesicht war von Trümmern bedeckt und konnte nicht erkannt werden.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen, ihr Telefon zu benutzen, wurde sie ausgesperrt.

„Unser Zuhause war der Himmel“

Auf engstem Raum, nach Luft ringend, begann Israa die Hoffnung zu verlieren. Sie hatte keine Knochenbrüche oder Blutungen, aber sie befürchtete, dass sie ersticken würde.

„Ich hatte nicht erwartet, dass ich überleben würde“, sagte sie. „Ich rezitierte die Schahada (Glaubensbekenntnis) und begann, um Vergebung und einen friedlichen Abgang zu beten.

Schließlich hörte sie eine Stimme, die rief: „Ist hier jemand? Ist jemand am Leben?“

„Ich bin hier“, rief Israa.

Al-Qahtani – der Sanitäter, der zur Rettung kam – rief: „Sie sind in Sicherheit. Wir holen dich raus.‘ Er nannte mir seinen Namen. Ich werde seinen Namen für immer in meinem Gedächtnis und in meinen Gebeten bewahren.“

Es wurde eine kleine Öffnung geschaffen, die Israa etwas Luft verschaffte. Das bedeutete aber auch, dass sich das Gewicht der Trümmer auf ihren Armen und Beinen verstärkte.

„Meine Beine“, rief sie. „Meine Arme. Ich wollte nicht ohne Gliedmaßen leben müssen.“

Schließlich gelang es ihr, ihren Körper durch die Öffnung herauszuziehen. Sie konnte nichts sehen, aber sie konnte hören, dass die Menschen um sie herum Gott für ihre Rettung lobten.

Da der Gazastreifen bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstands unerbittlich von Israel besetzt war, hatte Israa noch keinen Raum, um zu trauern.

„Wir haben noch nicht einmal geweint“, sagte sie. „Wir haben noch keine Tränen vergossen. Wenn der Krieg zu Ende ist und wir noch am Leben sind, schwöre ich, werden wir weinen. Wir werden weinen, bis unsere Tränen versiegen.“

Ihr Verlust ist unermesslich.

„Unser Zuhause war der Himmel“, sagt sie. „Wir versammelten uns am Wochenende in dem schönen Garten – die Großeltern, die Väter, die Geschwister und die Enkelkinder. Jetzt sind die Großmutter, ein Vater und ein Enkel getötet worden. Der Garten ist verschwunden, die Familie ist zerrüttet und das Haus wurde in einen großen Haufen Sand, Steine und Asche verwandelt.

Wo auch immer sie in Zukunft leben wird, nichts wird sie für die Zerstörung des Heims ihrer Familie entschädigen. „Jedes Haus ohne Mama und Bilal [ihr Bruder] wäre leer“, sagte sie. „Völlig leer.“

Obwohl sich Israa von ihren Verletzungen – vor allem an der Stirn und an den Armen – noch nicht erholt hat, arbeitet sie in einer Schule, in der vertriebene Menschen untergebracht sind.

Israa besteht darauf, ihren medizinischen Eid zu erfüllen – auch wenn sie davon befreit ist – und ihrem Volk zu dienen.

Sewar Elejla war früher Ärztin im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Heute ist sie eine in Kanada ansässige Forscherin.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …