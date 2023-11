Patrick Lawrence: Deeper Into Depravity In the U.S., those who oppose Israel’s atrocities are getting hit by accusations of anti-Semitism. This reflects a nation in decline, that no longer knows how to make sense of itself. By Patrick Lawrence ScheerPost Diego Ramos, ScheerPost’s managing editor, forwarded me a video clip last w

Vor dem indonesischen Krankenhaus in Jabalia, nördlich des Gazastreifens, am 9. Oktober (Palestinian News & Information Agency. oder Wafa, für APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

In den USA werden diejenigen, die sich den Gräueltaten Israels widersetzen, des Antisemitismus bezichtigt. Dies spiegelt eine Nation im Niedergang wider, die nicht mehr weiß, wie sie mit sich selbst klarkommen soll.

Tiefer in die Verderbtheit

Von Patrick Lawrence

2. November 2023

Diego Ramos, der leitende Redakteur von ScheerPost, schickte mir letzte Woche einen Videoclip, den ich seiner Meinung nach sehen sollte. Mit dem Betreff „Beunruhigender Trend in Israel“ meinte mein Kollege wohl, ich sei noch nicht ausreichend schockiert über die Ereignisse in Israel und im Gazastreifen, seit die Hamas am 7. Oktober einen Angriff auf den Süden Israels unternahm und die israelischen Verteidigungskräfte mit einer absichtlich unverhältnismäßigen Reaktion auf den Überfall begannen – eine absichtlich unverhältnismäßige Reaktion, die seit der offiziellen Politik David Ben-Gurions während seiner Amtszeit in den 1950er Jahren besteht.

Diego hat seine beunruhigende Arbeit getan. Das Video, das er weiterleitete, übertrifft alles bisher Dagewesene, indem es eine Abscheu hervorruft, die so tiefgreifend ist wie keine andere, die ich je empfunden habe. Es zeigt eine Reihe von Szenen, in denen Israelis sich selbst dabei filmen, wie sie Palästinenser auf sadistische Weise auf grausamste Weise verhöhnen. Sie imitieren sterbende oder hungernde palästinensische Kinder. Sie tragen rassistisch beleidigendes Make-up auf. Sie lachen und tanzen, während sie das Licht an- und ausschalten und ostentativ Wasser aus den Wasserhähnen trinken – letzteres, um sich über die Gazaner lustig zu machen, denen Israel Strom, Trinkwasser, Lebensmittel und vieles mehr vorenthält.

Und ich beschreibe die Kinder in diesen Videos im Alter von vielleicht 6 oder 7 Jahren bis zu Teenagern oder frühen Zwanzigern. Die Mütter stehen hinter ihnen und lächeln voller Zustimmung und Freude. Hier ist das Video, das letzte Woche von Al Jazeera English veröffentlicht wurde. Ich habe inzwischen mehrere ähnliche Videos gesehen.

Nach übereinstimmender Meinung vieler Juristen, Völkerrechtler, Sonderberichterstatter und dergleichen – einschließlich Israelis in diesen Bereichen – ist das, was wir jetzt täglich erleben, nach allen akzeptablen Definitionen ein Völkermord. Ob Israel stündlich Kriegsverbrechen begeht oder nicht, ist nicht einmal eine Debatte wert.

Aber mich ergreift jetzt das Schauspiel von Menschen, die sich im Namen einer Ideologie zerstören lassen, die sich als genauso rassistisch erweist, wie sie es war, als die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1975 den Zionismus zu einem solchen erklärte. Die Resolution 3379 wurde 1991 widerrufen; das hätte nicht sein dürfen.

10. November 1975: Sekela Kaninda aus Zaire spricht vor der UN-Generalversammlung an dem Tag, an dem diese eine Reihe von Resolutionen zur Beseitigung von Diskriminierung verabschiedete, darunter auch eine, in der der Zionismus als eine Form des Rassismus bezeichnet wird. (UN-Foto/Teddy Chen)

Das erinnert mich an das, was ich vor Jahren gelernt habe, als ich das Verhalten der kaiserlichen japanischen Armee in China und Korea vor und während des Zweiten Weltkriegs und die lange Geschichte der Kempeitai, allgemein bekannt als Gedankenpolizei des kaiserlichen Japan, studierte. Ich kam zu dem überzeugenden Schluss, dass Opfer auch Opfer sind. Das gilt für die Menschen in den Videos, die ich kürzlich gesehen habe, und für jeden Israeli, der eine IDF-Uniform trägt.

Sie sind von den radikalen Ideologen des „jüdischen Staates“ jeglichen Anstands beraubt worden. Sie können lachen oder spotten oder abdrücken, wie sie wollen: Auch ihr Leben ist zerstört worden. Sehen Sie sich die Videos an: Der Beweis dafür ist in jedem Bild zu sehen.

„Nichts Menschliches ekelt mich an“ ist eine Zeile, an die ich mich gut erinnere, aus Die Nacht des Leguan, dem Stück von 1961 von dem großartigen Menschen Tennessee Williams. Ich halte an diesem Gedanken fest (sogar beim Lesen der ausländischen Seiten der New York Times).

Was den Menschen in den Videos widerfahren ist, muss uns anwidern. Aber was sie als Opfer erleiden, könnte allen außer den Stärksten unter uns passieren. Sie sind entsetzliche Exemplare der Menschheit, aber sie sind Menschen. Bei der Suche nach einem moralisch und intellektuell vertretbaren Standpunkt angesichts der Grausamkeiten, die wir täglich erleben, müssen wir uns dies vor Augen halten.

Instrumente des Staates

Und auch dies: Diese Videos wurden nicht isoliert gedreht. Sie spiegeln eine Kultur des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit, des Hasses und – das sehen wir jetzt – des Sadismus wider, die sich seit vielen Jahren selbstbewusst gibt. Diese Stimmungen sind Instrumente des Staates, die sorgfältig kultiviert werden.

Sie erinnern sich vielleicht an die Videos, die während der Al-Aqsa-Krise vor zwei Jahren aufgenommen wurden. Junge Israelis in glitzernden Schuluniformen oder modischen Kleidern sprangen in den Straßen Jerusalems in einer Art Raserei auf und ab und riefen „Tod allen Arabern“. Ich lese diese Bilder mit Blick zurück und nach vorn: Sie waren die Blüten der hundertjährigen offiziellen Indoktrination des israelischen Staates und ein Vorspiel zu den Videos, die jetzt erscheinen.

Arnold Toynbee, der große, wenn auch nicht mehr zeitgemäße Historiker, argumentierte in seinem zwölfbändigen Werk A Study of History, dass Zivilisationen aufsteigen, wenn kreative Eliten mit Phantasie und Mut auf neue Umstände reagieren, während sie im Gegenzug nicht infolge äußerer Faktoren, sondern aufgrund geistiger Zusammenbrüche im Inneren untergehen.

Dies ist das Israel von Bibi Netanjahu, das Israel, dessen Plan, wie wir durch ein am Wochenende durchgesickertes offizielles Dokument wissen, darin besteht, den Gazastreifen ethnisch zu säubern und ihn in den jüdischen Staat einzugliedern. Seine Führer sind brutal, und – wie die von mir erwähnten Videos zeigen – haben sie den menschlichen Geist Israels zerstört.

Ich habe am Sonntag ein Interview mit einem Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums gesehen, der Israel im Laufe vieler Jahre im Rahmen seiner Arbeit für das Verteidigungsministerium Dutzende Male besucht hat. Er berichtete über den stetigen Rückgang des Glaubens an eine friedliche Lösung der israelisch-palästinensischen Krise, den er seit 2007 festgestellt hat. Für die meisten Israelis, so stellte er fest, geht es jetzt nur noch um Gewalt.

Eine Schlagzeile in der Montagsausgabe der Times, die diese sich verändernden Wünsche und Erwartungen festhält: „I Don’t Have That Empathy. It’s Not Me Anymore.“ Dies ist die Stimme einer Nation, die sich selbst zerstört hat in ihren Versuchen, andere zu zerstören.

Vor ein paar Wochen habe ich an dieser Stelle einen Kommentar veröffentlicht, in dem ich behauptete, dass die Zweistaatenlösung in der israelisch-palästinensischen Frage tot ist und ein einziger, säkularer Staat der einzige Weg in die Zukunft ist. Daraufhin erhielt ich einige Zuschriften, in denen es hieß, eine Ein-Staaten-Lösung sei zu weit von der Realität entfernt, als dass man darüber nachdenken könne.

Ich möchte hier antworten, dass diese Leser die Sache falsch verstanden haben. Eine Einstaatenlösung ist jetzt die einzige realistische Idee, die in Betracht gezogen werden sollte. Solange die Israelis nicht akzeptieren, dass sie in einem einzigen Staat leben müssen, in dem die Palästinenser als gleichberechtigte Bürger leben, gibt es für sie ebenso wenig eine Zukunft wie für die Palästinenser. Sie, die Israelis, werden dazu verdammt sein, in einem ummauerten Garnisonsstaat zu leben, der immer mehr wie eine komfortable Version des „Freiluftgefängnisses“ aussehen wird, von dem wir sprechen, wenn wir von Gaza sprechen.

Volk des Lichts

„Wir sind das Volk des Lichts, sie sind das Volk der Finsternis“, sagte Netanjahu letzte Woche in einer viel beachteten Rede an die Nation, „und das Licht wird über die Finsternis triumphieren“. Dies ist die Äußerung eines Zerstörers – von Menschen, von Hoffnung – eines Mannes, der nicht aus dem Alten Testament herausfindet und unsinnigerweise verlangt, dass wir mit ihm darin leben, eines Mannes, der im 21. Jahrhundert einfach nichts anführen sollte.

Und wir, wir Amerikaner, werden täglich dazu gedrängt, die Verderbtheit zu unterstützen, in die dieser Mann Israel immer tiefer führt. Netanjahus Verderbtheit, Israels Verderbtheit, muss auch die unsere sein. Wir werden nun aufgefordert, Kriegsverbrechen und einen Völkermord offen zu billigen. Und so lassen auch wir zu, dass die vorsätzliche Terrorkampagne eines Apartheidstaates gegen die Palästinenser unsere nicht allzu robuste Nation in die Art von innerem Zusammenbruch treibt, die Toynbee als die Dynamik des Niedergangs beschrieben hat.

Verkleidung der systemischen Grausamkeit

Im ganzen Land kommt es zu Konfrontationen zwischen denjenigen, die für ihr Gewissen eintreten, und denjenigen, die sie tadeln, beschimpfen, verunglimpfen oder auf andere Weise zu ruinieren versuchen, weil sie den offenen Mord nicht unterstützen.

An der Universität von Pennsylvania drohen wohlhabende Spender damit, ihre Unterstützung zu verweigern, wenn sich die Verwaltung nicht für diese Grausamkeit ausspricht. Die Writers Guild of America West wird angegriffen, weil sie sich in ähnlicher Weise zurückhält. Artforum, der monatliche Chronist der Galerieszene, hat seinen Redakteur gefeuert, weil er einen offenen Brief unterschrieben hat, in dem ein Waffenstillstand gefordert wird, woraufhin Sammler nun damit drohen, die Werke von Künstlern, die ebenfalls unterschrieben haben, „aus dem Verkehr zu ziehen“. Hinzu kommt, dass ein 71-jähriger Mann vor zwei Wochen in der Nähe von Chicago einen 6-jährigen palästinensischen Jungen ermordet hat, dessen Mutter sich in einem kritischen Zustand befindet.

Diese implizite Verteidigung der systematischen Grausamkeit muss natürlich verbrämt werden. Und so stürzt sich Amerika auf das schändlich-zynische Argument, dass es antisemitisch sei, sich der israelischen Operation in Gaza zu widersetzen. Die Chinesen haben die Hand gehoben, um zu einem Waffenstillstand und Gesprächen über eine dauerhafte Lösung beizutragen, aber China ist antisemitisch, weil es den Angriff der Hamas nicht verurteilt hat.

Eine Museumsbürokratin namens Sarah Lehat Blumenstein ist jetzt hinter den Künstlern her, die den Brief unterschrieben haben, wegen dem der Redakteur von Artforum gefeuert wurde. Sie droht ihnen mit „einem Plan zur Deakzession, um den Status der Künstler zu schwächen“. In einem Interview mit der Times erklärte sie ihre Bemühungen mit der „Angst, dass der zunehmende Antisemitismus ihre Existenzberechtigung gefährdet“.

Vielleicht möchte die ADL mich deswegen verfolgen, so weit ist es schon gekommen, aber diese Aussage stellt eine offensichtlich lächerliche Gleichsetzung dar, wenn auch eine, die für das Klima nach dem 7. Oktober typisch ist. Wenn man gegen den israelischen Völkermord ist und lediglich zu einem Waffenstillstand aufruft, hat eine Museumsfunktionärin Angst, dass ihr Leben bedroht ist? Ich halte dies für mehr als einen vulgären Missbrauch der Geschichte und einen verächtlichen Gebrauch der Opferkarte. Dies spiegelt eine Nation wider, die nicht mehr weiß, wie sie mit sich selbst umgehen soll.

In diesem Zusammenhang gefiel mir ein Artikel, den die Times in der letzten Samstagsausgabe veröffentlichte, um das bisher größte politische Versagen des Biden-Regimes als persönliche Zuneigung darzustellen. Joe Biden liebt Israel, will Peter Baker, der Korrespondent der Times im Weißen Haus, uns wissen lassen, und wir sollten das verstehen – und nebenbei seine „unerschütterliche Unterstützung“ akzeptieren.

„Einige Vertraute“, schreibt Baker weiter, „sagten, dass Mr. Bidens irisches Erbe ihn mit der Notlage historisch marginalisierter Menschen in Verbindung bringt und dass seine eigene Familientragödie ihn mit dem Kummer derer verbindet, die so viel verloren haben.“

Leserinnen und Leser, nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie möchten, um über diesen Satz nachzudenken, der zu den absurdesten Sätzen gehört, die seit dem Ausbruch der Gewalt am 7. Oktober zur Erklärung der US-Politik geschrieben wurden.

Wir schlagen vor, die Ausübung des Gewissens zu verbieten, die Verurteilung der außer Kontrolle geratenen Gewalt einer offen rassistischen Nation. Nein, das können Sie nicht denken. Nein, das können Sie nicht sagen. Sie müssen dies denken und sagen. Wir erzählen uns Geschichten darüber, was für gute, wohlmeinende Menschen diejenigen sind, die Gräueltaten unterstützen.

Die Außenpolitik der USA hat seit vielen Jahrzehnten nicht mehr viel mit den Idealen der westlichen Zivilisation zu tun, wie wir sie zu verstehen gelernt haben. Jetzt werden die Amerikaner, die die Politik mit ihren Steuern finanzieren, dazu gedrängt, es offen auszusprechen: Ja, wir billigen Kriegsverbrechen, Gewalt gegen Nichtkombattanten, ethnische Säuberungen. Was kostet Israel die Amerikaner? Uns selbst und unsere Selbstachtung, unseren psychologischen Zusammenhalt, unsere Achtung vor der Geschichte, unsere Kultur, unsere Menschlichkeit.

Israel, die USA und der Rest des Westens können sich nicht dazu durchringen, den schweren, schweren Fehler von al-Nakba im Jahr 1948 anzuerkennen, als die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land begann. Siehe den obigen Verweis auf Toynbee: Niemand an der Macht hat die Kreativität, die Vorstellungskraft oder das Selbstvertrauen, sich der Gegenwart als Folge dieses Fehlers zu stellen und zu handeln, um ihn zu korrigieren.

Und so wird Israel uns weiterhin in die falsche Richtung ziehen – oder noch weiter in die falsche Richtung, sollte ich sagen. Ich hoffe, ich bin nicht dabei, wenn die Amerikaner mit den sadistischen Videos anfangen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER: Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. In dem Kommentar, den Sie gerade gelesen haben, greife ich genau dieses Thema auf. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich setze mich für den unabhängigen Journalismus ein, solange es geht: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Wenn Sie bereits Unterstützer sind, herzlichen Dank. Wenn Sie es nicht sind, unterstützen Sie bitte meine Beiträge für ScheerPost und das Engagement für unabhängigen Journalismus, das ich mit dieser großartigen Publikation teile, indem Sie The Floutist abonnieren oder über mein Patreon-Konto.

