Chris Hedges: The War According to Hamas The Palestinian resistance understands its enemy. It has learned through experience how to fight it. This is not good news for Israel. By Chris Hedges in Cairo Original to ScheerPost Basel al-Araj, a Palestinian resistance leader, shortly before Israel’s 2014 invasion of Gaza, laid down th



Blutmahlzeit – von Mr. Fish.

Der palästinensische Widerstand kennt seinen Feind. Er hat durch Erfahrung gelernt, wie man ihn bekämpft. Das sind keine guten Nachrichten für Israel.

Der Krieg nach der Hamas

Von Chris Hedges

in Kairo

Original bei ScheerPost

14. November 2023

Basel al-Araj, ein palästinensischer Widerstandsführer, legte kurz vor Israels Einmarsch in den Gazastreifen 2014 die grundlegenden Regeln für die Kriegsführung gegen Israel fest.

Die Regeln von al-Araj, der kein Mitglied der Hamas ist, liefern die palästinensische Sichtweise auf den Einmarsch der israelischen Streitkräfte in Gaza. Die überlegene Feuerkraft Israels – seine Luftwaffe, Raketen, Panzer, gepanzerte Mannschaftstransporter, Drohnen, Seestreitkräfte, mechanisierte Einheiten und Artillerie – macht es zwar möglich, eine große Zahl palästinensischer Opfer zu fordern, von denen die meisten Zivilisten sind, während Israel ganze Stadtteile dem Erdboden gleichmachen und Krankenhäuser, Schulen, Kraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen, Bäckereien, Moscheen und Kirchen in Betonhaufen verwandeln kann, doch bedeutet dies keine Niederlage für die palästinensischen Widerstandsgruppen.

Al-Araj argumentierte, dass der Kampf gegen Israel nicht mit der Zahl der Toten gemessen werden kann. Die Israelis werden in der Lage sein, eine weitaus größere Zahl von Palästinensern zu töten.

Widerstandsbewegungen, schrieb er, erleiden immer unverhältnismäßig hohe Verluste. Im Unabhängigkeitskrieg in Algerien wurden zwischen 1954 und 1962 mehr als 1,5 Millionen Algerier – oder etwa 10 Prozent der Bevölkerung – von den Franzosen getötet. Auf dem Flughafen von Algier, der Hauptstadt des Landes, steht ein großes Schild mit der Aufschrift: „Willkommen in Algerien. Land von einer Million Märtyrern“.

„Wir sind weitaus besser in der Lage, die Kosten zu tragen, so dass es keinen Grund gibt, die Größenordnung der Zahlen zu vergleichen oder beunruhigt zu sein“, schrieb er.

Al-Araj, der in den Gefängnissen der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Hungerstreik getreten ist, war lange Zeit ein Ziel für Israel. Die israelische Anti-Terror-Einheit Yamam verfolgte ihn monatelang, bevor sie am 6. März 2017 eine Razzia in seinem Haus in el-Bireh durchführte. Nach einem zweistündigen Feuergefecht drangen die israelischen Streitkräfte, die das Gebäude mit Raketen beschossen, in das Haus ein und erschossen ihn aus nächster Nähe. Er war 31 Jahre alt.

Bassel al-Araj, Fotograf unbekannt. (Wikimedia Commons, Fair use)

Der Kampf gegen Israel, mahnte al-Araj, müsse „der Logik des Guerillakriegs oder der hybriden Kriegsführung folgen, die Araber und Muslime aufgrund unserer Erfahrungen in Afghanistan, im Irak, im Libanon und im Gazastreifen beherrschen“. Niemals „feste Punkte und Grenzen“ verteidigen. Den Feind in einen Hinterhalt locken, was durch leichten Widerstand und taktische Rückzüge erreicht wird. Schlagen Sie an den Flanken und von hinten zu.

Das Kalkül der asymmetrischen Kriegsführung unterscheidet sich stark vom konventionellen Krieg. Und was Israel als Erfolg definiert, einschließlich der Eroberung von Gebieten, zahlreicher Toter und der Zerstörung von Infrastruktur und Gebäuden, ist für den Widerstandskämpfer von geringer Bedeutung. Das Ziel der palästinensischen Kämpfer ist es, unauffindbar zu bleiben, Blitzschläge auszuführen und sich in die Trümmer oder das riesige Tunnelnetz unter Gaza zurückzuziehen.

Al-Qassam-Brigaden

Die Al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, haben nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Tagen mehr als 160 israelische Militärziele im Gazastreifen teilweise zerstört, darunter mehr als 27 Panzer und Fahrzeuge.

Am 11. November lockte die Al-Qassam-Brigade nach eigenen Angaben israelische Soldaten zu einem brennenden Auto im Westjordanland und sprengte ihre Fahrzeuge mit einer Sprengladung in die Luft.

Am 10. November ließen die Al-Qassam-Brigaden, Saraya Al-Quds und die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden nach eigenen Angaben die Israelis tagsüber ohne nennenswerten Widerstand vorrücken.

Am Abend griffen sie die israelischen Streitkräfte westlich von Tal al-Hawa, in der Umgebung des Al-Shifa-Krankenhauses, westlich des Flüchtlingslagers Al-Shati und westlich von Beit Lahia im nördlichen Teil des Gazastreifens an. Israel hat nach Angaben der palästinensischen Kämpfer schwere Bombardierungen vorgenommen, um seine Soldaten zu retten. Berichten zufolge erlitt Israel eine hohe Zahl von Opfern.

Am 9. November griffen die Al-Qassam-Brigaden nach eigenen Angaben israelische Soldaten in Juhr al-Dik aus dem Hinterhalt an und beschossen sie mit einer Antipersonenrakete. Die israelischen Soldaten wurden nach eigenen Angaben „aus kürzester Entfernung“ getötet.

Am 6. November zerstörten die Al-Qassam-Brigaden nach eigenen Angaben fünf israelische Panzer mit Yassin 105-Raketen im Nordwesten von Gaza-Stadt.

Am 2. November behaupteten die Al-Qassam-Brigaden, sie hätten innerhalb einer Stunde sechs Panzer und zwei Militärfahrzeuge nordwestlich von Gaza-Stadt zerstört. „Die Zahl der Opfer ist deutlich höher als von der feindlichen Führung angegeben“, sagte Abu Obeida, der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden.

Mitglieder der Al-Quds-Brigaden paradieren durch den Gazastreifen, Januar 2022. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Israel hat der ausländischen Presse untersagt, aus dem Gazastreifen zu berichten. Es hat über 40 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter getötet. Außerdem hat es anhaltende Blockaden des Internets und des Mobilfunknetzes verhängt. Diese strenge Zensur dient zweifellos dazu, die schrecklichen Bilder von zivilen Opfern zu begrenzen. Ich vermute jedoch, dass damit auch Bilder einer Bodenoffensive verhindert werden sollen, die härter, langwieriger und kostspieliger ist, als Israel erwartet hat.

Israel investiert enorme Ressourcen in seine Propagandakampagne und bringt Sender wie CNN dazu, seine Argumente zu wiederholen. Jake Tapper sollte zum Ehrensprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) ernannt werden.

Al-Araj warnte vor dem Versuch Israels, die Kämpfer zu demoralisieren, indem Fotos und Videos von Israelis gepostet werden, die Wahrzeichen und öffentliche Plätze besetzen.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt das Hissen der israelischen Flagge an einem Strand in Gaza. Eine Gruppe von Soldaten umringt die Flagge und singt die israelische Nationalhymne.

Im Oktober letzten Jahres besetzten jüdische Siedler die Ibrahimi-Moschee in der Stadt Hebron im Westjordanland, wo 1994 ein jüdischer Siedler, Barach Goldstein, 29 Palästinenser beim Gebet erschoss. Die Siedler veranstalteten in der Moschee ein Musikfestival und eine Tanzparty. Sie hängten eine israelische Flagge vom Dach. Es sind Videos im Umlauf, die Palästinenser verunglimpfen und lächerlich machen.

Al-Araj schrieb, dass die israelische Propaganda darauf abzielt, Panik zu schüren, die Palästinenser zu dämonisieren und Defätismus zu verbreiten.

„Wir sind dabei, die Nakba im Gazastreifen zu wiederholen“, sagte Avi Dichter, Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts und Landwirtschaftsminister, und bezog sich damit auf die ethnische Säuberung der Palästinenser von ihrem Land im Jahr 1948, die durch Massaker, die Vergewaltigung palästinensischer Frauen und Mädchen und die Zerstörung ganzer Dörfer durch zionistische Milizen begünstigt wurde.

„Aus operativer Sicht gibt es keine Möglichkeit, einen Krieg – wie ihn die IDF in Gaza zu führen versucht – mit Massen zwischen Panzern und Soldaten zu führen.“ „Gaza Nakba 2023. So wird es enden“, schloss er.

Israel setzt die Palästinenser mit den Nazis gleich. Naftali Bennett, Israels ehemaliger Premierminister, sagte in einem Interview auf Sky News am 12. Oktober: „Wir kämpfen gegen Nazis.“ Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete die Hamas in einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz als „die neuen Nazis“.

Die IDF postete einen Tweet mit dem Wortlaut: „Never again is NOW. IDF-Kräfte entdeckten ein Exemplar von Hitlers berüchtigtem Buch „Mein Kampf“ – ins Arabische übersetzt – im Schlafzimmer eines Kindes, das als Hamas-Terroristenbasis in Gaza genutzt wird. Das Buch befand sich unter den persönlichen Gegenständen eines der Terroristen und enthielt Anmerkungen und Hervorhebungen. Die Hamas macht sich die Ideologie Hitlers zu eigen, der für die Auslöschung des jüdischen Volkes verantwortlich ist“.

Die Botschaft ist klar. Palästinenser verkörpern das absolut Böse.

Israel veröffentlicht Bilder, die Palästinenser und palästinensische Gefangene zeigen, die von Israelis verunglimpft und misshandelt werden. Gleichzeitig präsentiert sich Israel als mitfühlend.

Kürzlich wurde ein Video mit dem Titel „IDF Soldiers Give Gazan Civilians Water After Hamas Refused“ (IDF-Soldaten geben Zivilisten im Gazastreifen Wasser, nachdem die Hamas sich geweigert hat) in Umlauf gebracht. Das Video, das eindeutig inszeniert war, erinnerte mich an die Aufnahmen des bosnisch-serbischen Kommandeurs General Ratko Mladic, der 1995 in Srebrenica Süßigkeiten an Kinder verteilte, bevor er die Hinrichtung von 8.000 Männern und Jungen überwachte.

„Der Feind wird taktische, qualitative Operationen durchführen, um einige Symbole [des Widerstands] zu ermorden, und all dies ist Teil der psychologischen Kriegsführung“, schrieb al-Araj.

„Diejenigen, die gestorben sind, und diejenigen, die noch sterben werden, werden niemals das System und den Zusammenhalt des Widerstands beeinflussen, da die Struktur und die Formationen des Widerstands nicht zentralisiert, sondern horizontal und weit verbreitet sind. Ihr Ziel ist es, die Unterstützungsbasis des Widerstands und die Familien der Widerstandskämpfer zu beeinflussen, da sie die einzigen sind, die die Männer des Widerstands beeinflussen können.“

In jedem Krieg werden Informationen als Waffe eingesetzt. Wer sich jedoch ausschließlich auf die israelische Darstellung verlässt, wird nicht nur über die von Israel begangenen Kriegsverbrechen, sondern auch über die Art des Krieges selbst getäuscht. Die Palästinenser verstehen ihren Feind. Sie haben eine Menge Erfahrung. Sie wussten, dass dies kommen würde. Ich vermute, dass die Kämpfe in Gaza noch lange andauern werden. Israel zahlte am 7. Oktober einen hohen Preis, als palästinensische Kämpfer seine Grenzen durchbrachen. In Gaza wird es einen noch höheren Preis zahlen.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Balkanbüro leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung „The Chris Hedges Report“.

Anmerkung des Autors an die Leser: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern schließen sich mit erschreckender Schnelligkeit gegen den unabhängigen Journalismus, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem geringen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung „The Chris Hedges Report“ produzieren kann.

Diese Kolumne stammt von Scheerpost, für die Chris Hedges eine regelmäßige Kolumne schreibt. Klicken Sie hier, um sich für E-Mail-Benachrichtigungen anzumelden.

Tags: Al-Qassam-Brigaden Chris Hedges Israelische Verteidigungsstreitkräfte

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …