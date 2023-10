Craig Murray: The Chances of a Regional War As countries with influence over Israel actively encourage the slaughter, Murray considers what will happen internationally and what is happening in Western societies. By Craig Murray CraigMurray.org.uk Oct. 23 saw possibly the most violent bombardment of Gaza until that point, notably conc



Protest in Teheran gegen den israelischen Angriff auf den Gaza-Streifen, 14. Oktober (Amin Ahouei, TasminNews, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Da Länder mit Einfluss auf Israel das Abschlachten aktiv fördern, überlegt Murray, was international passieren wird und was in den westlichen Gesellschaften geschieht.

Die Chancen eines regionalen Krieges

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

25. Oktober 2023

Am 23. Oktober wurde der Gazastreifen möglicherweise am heftigsten bombardiert, und zwar genau in den Gebieten, in die Israel die Bevölkerung zu evakuieren aufgefordert hatte. Ich finde es fast unmöglich zu glauben, dass dieser Völkermord mit aktiver Unterstützung fast aller westlichen Regierungen im Gange ist.

Ich möchte mich mit zwei Fragen befassen – was international geschehen wird und was in den westlichen Gesellschaften geschieht.

Israel ist eindeutig auf dem Weg der weiteren Eskalation und beabsichtigt, viele Tausend weitere Palästinenser zu töten. Allein in den letzten zwei Wochen sind mehr als 2.000 palästinensische Kinder durch israelische Luftangriffe getötet worden.

Der Gazastreifen kann sich vor Bomben und Raketen nicht schützen, und es gibt keinen militärischen Grund, warum Israel nicht monatelang so weitermachen und sich einfach auf ein Massaker aus der Luft verlassen kann. Wir stehen vielleicht kurz davor, dass Durst, Hunger und Krankheiten noch mehr Menschen pro Tag töten als die Bombardierung.

Die Bevölkerung von Gaza ist einfach wehrlos. Nur ein internationales Eingreifen kann Israel daran hindern, zu tun, was es will, und die Länder, die Einfluss auf Israel haben, leisten dem Völkermord aktiv Vorschub und unterstützen ihn.

Die Frage ist: Was ist Israels Ziel? Beabsichtigt es, den Gazastreifen noch weiter zu verkleinern und die Hälfte oder mehr davon zu annektieren? Werden Hunger und Schrecken die internationale Gemeinschaft in die Lage versetzen, Ägypten zu zwingen, die Vertreibung der Bevölkerung von Gaza in die Wüste Sinai als „humanitäre“ Maßnahme zu akzeptieren?

Das scheint das Ziel zu sein: Vertreibung der Bevölkerung und territoriale Ausdehnung des Gazastreifens.

Das würde eine Bodeninvasion erfordern, aber wahrscheinlich erst nach noch intensiveren Luftangriffen, um jeglichen Widerstand auszuschalten.

Dieser territoriale Ehrgeiz steht natürlich im Einklang mit der gewaltsamen Ausdehnung der illegalen Siedlungen im Westjordanland, die derzeit stattfindet, ohne dass die Welt davon Notiz nimmt. Die Passivität der Fatah und ihres Führers Mahmoud Abbas ist derzeit nur schwer zu verstehen.

Das politische Ansehen von Premierminister Benjamin Netanjahu in Israel ist so niedrig, dass er sich nur durch einen großen Schritt in Richtung des vollständigen Völkermords am palästinensischen Volk und der Verwirklichung von Großisrael erholen kann.

Netanjahu weiß jetzt, dass es keine Gewalt gegen Palästinenser gibt, die so extrem ist, dass die westliche politische Elite sie nicht unter dem Mantra von „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ unterstützen würde.

Ich sehe keine Rettung für Gaza durch die Hisbollah. Wenn die Hisbollah ihre gepriesenen Fähigkeiten zum Raketenangriff einsetzen würde, wäre der richtige Zeitpunkt dafür jetzt, wo die israelischen Panzer in großen Parks außerhalb des Gazastreifens aufgestellt sind, ein perfektes Ziel selbst für Raketen mit größerer Reichweite und begrenzter Genauigkeit. Sobald die Panzer in Gaza verteilt sind, wäre es für die Hisbollah viel schwieriger, sie aus der Ferne zu treffen.

[Zum Thema: Die Hisbollah besiegte Israel 2006 – kann sie es wieder tun?]

Die Hisbollah ist heute noch besser für einen Verteidigungskrieg im Libanon gerüstet als 2006, als sie den israelischen Vorstoß zurückschlug. Sie ist jedoch weder so konfiguriert noch ausgerüstet, dass sie einen aggressiven Bodenkrieg gegen Israel führen könnte, was eine Katastrophe wäre.

Außerdem muss sie sich um die feindlichen Milizen in ihrem Rücken sorgen. Wenn es der Hisbollah gelingt, einen israelischen Einmarsch in den Südlibanon zu provozieren, wäre sie in der Lage, beträchtliche Verluste zu verursachen, aber Israel wird dies nicht auf eine Art und Weise tun, die von seinen Fähigkeiten im Gazastreifen ablenkt.

Irans begrenzte Geduld

Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian im Jahr 2021. (Von Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian im Jahr 2021. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Der Iran hat seine diplomatische Position im letzten Jahr erheblich verbessert. Der von China vermittelte Abbau der Feindseligkeit gegenüber Saudi-Arabien hat das Potenzial, die Politik des Nahen Ostens zu revolutionieren, und die Vorteile, die sich daraus ergeben, wird Teheran nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch bei der Überwindung der blinden Feindseligkeit der Trump-Jahre hatte der Iran mit der Biden-Administration echte Fortschritte erzielt.

Der Iran hat nicht die Absicht, diese Errungenschaften wieder aufzugeben. Deshalb erscheint es mir äußerst unwahrscheinlich, dass der Iran die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober gebilligt hat. Der Iran hält jetzt die Hisbollah zurück.

Aber die Geduld des Irans hat Grenzen. Die außergewöhnliche Wahrheit ist, dass der Iran wahrscheinlich der einzige Staat ist, der hier zur Debatte steht und dem das Leben der Palästinenser wirklich am Herzen liegt. Wenn der Völkermord sich so schrecklich entwickelt, wie ich es erwarte, kann der Iran zu weit getrieben werden.

Abgesehen davon möchte ich als warnende Fußnote anmerken, dass Saudi-Arabien unter Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud nicht mehr die zuverlässige Marionette der USA und Israels ist, die es in der Vergangenheit war. Wie die Leser wissen, habe ich nicht viel übrig für MBS, aber seine hohe Meinung von der Bedeutung des Hauses Saud und seiner Führungsrolle unter den Arabern macht ihn zu einem anderen Kandidaten als seinen Vorgänger.

Saudi-Arabien hat ein Druckmittel. Die Biden-Regierung hat sich auf die Vorherrschaft in der Region eingelassen und zwei Flugzeugträgergruppen in eine Situation geschickt, die, wenn sie eskaliert, die Ölpreise auf den höchsten Stand aller Zeiten treiben könnte, während Russland vom Markt ausgeschlossen wird. US-Präsident Joe Biden riskiert in einem Wahljahr einen massiven Anstieg der Gaspreise.

Bidens Kalkül bzw. das seiner Sicherheitsdienste ist, dass niemand eingreifen kann oder will, um die Palästinenser zu retten. Sie halten den Völkermord für eindämmbar. Das ist ein außerordentliches Wagnis.

Pro-Israel-Kommentatoren haben Katar außergewöhnlich viel Feindseligkeit entgegengebracht, weil es das Büro und die Führung der Hamas beherbergt. Das ist außerordentlich ignorant.

Katars diplomatischer Schauplatz

US-Außenminister Antony Blinken bei einem Treffen mit dem katarischen Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani in Doha, 13. Oktober (State Department, Chuck Kennedy/Public Domain)

Katar beherbergt die Hamas, ebenso wie Katar das Informationsbüro der Taliban, und zwar auf direkte Bitte der Vereinigten Staaten. Es ermöglicht einen Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und der Hamas (genau wie mit den Taliban) sowohl auf verdeckter Ebene als auch über Dritte, darunter natürlich die Regierung von Katar.

Wenn also an einem Tag der US-Außenminister Antony Blinken und am nächsten Tag der iranische Außenminister in Katar eintrafen, handelte es sich in Wirklichkeit um „Annäherungsgespräche“ mit der Hamas.

Woher ich das weiß? Nun, auf Bitten von Julian Assange besuchte ich Katar vor etwa fünf Jahren, um zu erörtern, ob Julian und WikiLeaks möglicherweise nach Katar umziehen könnten, das Julian als „die neue Schweiz“ bezeichnet hatte, da es ein neutraler diplomatischer Ort sei.

Die Katarer erklärten mir auf sehr hoher Ebene, dass Katar das Taliban-Informationsbüro und die Hamas beherbergt, weil die Regierung der Vereinigten Staaten sie darum gebeten hatte. Katar beherbergt einen wichtigen US-Militärstützpunkt und war auf die Unterstützung der USA gegen eine saudische Machtübernahme angewiesen.

Mir wurde gesagt, wenn ich eine Anfrage des damaligen US-Präsidenten Donald Trump an Katar stellen könnte, WikiLeaks aufzunehmen, würden sie das tun. Andernfalls, nein.

Ich weiß also, wovon ich spreche.

Ein kleines, aber gutes Ergebnis dieser Vermittlungstätigkeit in Katar war die Freilassung von zwei amerikanischen Geiseln. Britische Diplomaten haben mir gesagt, dass die Gespräche in Katar die israelische Bodenoffensive bisher aufgehalten haben, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass Israel das wirklich wollte. Sie haben einen sadistischen Spaß daran, Kinder in ein Fass zu schießen.

Aus Katar stammen auch Vereinbarungen, die eine winzige Menge an Hilfsgütern für den Gazastreifen zulassen, die aber so gering ist, dass sie fast irrelevant ist. Das ist gespielter Humanitarismus des Westens.

China und Russland

Vassily Nebenzia, Mitte links, Russlands UN-Botschafter, im Gespräch mit Chinas UN-Botschafter Zhang Jun vor der Sitzung des Sicherheitsrats zum Nahen Osten am 18. Oktober. (UN Photo/Manuel Elías)

Ich habe China häufig dafür gelobt, dass seine wirtschaftliche Dominanz nicht mit einem aggressiven Streben nach Weltherrschaft einhergeht, aber das hat auch seine Schattenseiten. China sieht keinen Nutzen darin, die Palästinenser in der Praxis zu unterstützen.

Hoffnungsvolle Berichte über die Entsendung von Kriegsschiffen durch China beziehen sich lediglich auf im Voraus geplante Übungen, hauptsächlich im Golf. Dass China solche gemeinsamen Übungen mit Golfstaaten durchführt, ist zwar Teil einer langfristigen Einflusssteigerung, aber für die unmittelbare Realität nicht relevant.

Russland hat natürlich in der Ukraine alle Hände voll zu tun. Es lässt zu, dass seine syrischen Stützpunkte nach den verstärkten israelischen Bombenangriffen auf syrische Flughäfen als Durchgangsstation genutzt werden, aber viel mehr kann es nicht tun.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist wirklich wütend über die Geschehnisse im Gazastreifen, findet aber kaum Möglichkeiten, Druck auszuüben, es sei denn, er zieht eine Verknüpfung mit den ukrainischen Schifffahrtsproblemen in Betracht (was Erdogan in Erwägung zieht).

Januar 2009: Der türkische Ministerpräsident Recep Erdogan verlässt eine Sitzung des Weltwirtschaftsforums zum Thema „Gaza, the Case for Middle East Peace“ mit, von links, David Ignatius von der Washington Post, Israels Präsident Shimon Peres, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und Amre Moussa, Generalsekretär der Arabischen Liga. (Weltwirtschaftsforum, Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0)

Das ist eine sehr grobe Tour d’Horizon, aber unter dem Strich sehe ich derzeit keine Hoffnung, die Gräueltat, die sich vor unseren entsetzten Augen abspielt, abzuwenden.

Führungslücke im Westen

Die meisten von uns sind tatsächlich entsetzt. Die Kluft zwischen den westlichen politischen und medialen Eliten und ihrem Volk in dieser Frage ist einfach enorm.

Die führenden Politiker des Westens haben es nicht nur versäumt, Israel in die Schranken zu weisen, sie haben Netanjahu fast einstimmig angestachelt, indem sie immer wieder den Satz „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ als Rechtfertigung für die massenhafte Bombardierung, Beseitigung und Aushungerung einer ganzen Zivilbevölkerung wiederholten.

Es ist erstaunlich, mit welcher Freude die westliche Führung jeden Versuch einer Waffenstillstandsresolution in der UNO mit ihrem Veto blockiert.

[Verwandt: WATCH: UN-Sicherheitsrat verhandelt, während Gazaner sterben; Israel fordert den Kopf des Generalsekretärs und WATCH: US legt Veto gegen UN-Resolution für Waffenstillstand in Gaza ein]

In ganz Europa fanden massive Demonstrationen gegen dieses unsägliche Massaker statt, und die Politiker reagierten reflexartig auf ihre Isolierung von der öffentlichen Meinung, indem sie versuchten, solche Protestaktionen zu verbieten.

Im Vereinigten Königreich wurden Menschen verhaftet, weil sie palästinensische Flaggen gezeigt haben. In Deutschland wurden pro-palästinensische Demonstrationen ganz verboten. Etwas Ähnliches wurde in Frankreich versucht, mit vorhersehbarem Misserfolg.

Ich habe selbst an pro-palästinensischen Demonstrationen in drei Ländern teilgenommen, und das Auffälligste war jedes Mal die starke Unterstützung durch Passanten und die Zahl der Menschen, die sich spontan der Demo anschlossen, als sie vorbeizog.

Antikriegsdemonstrationen mit palästinensischen Fahnen in Amsterdam am 15. Oktober. (PersianDutchNetwork, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Im Vereinigten Königreich und anderswo ist eine Welle des Rassismus losgetreten worden. Ich bin erstaunt über die Islamophobie und den Rassenhass, die im Internet verbreitet werden und auf die es offensichtlich keine Antwort gibt.

Britische Minister behaupten, sie seien besorgt über die „terroristischen Sympathien“ pro-palästinensischer Demonstranten, doch es ist völlig legal, die Ausrottung der Palästinenser zu fordern, sie mit verschiedenen Tierarten und Ungeziefer zu vergleichen und vorzuschlagen, sie ins Meer zu treiben. Das erschreckt die Minister nicht im Geringsten.

Gefährlich wird es auch, wenn man nur andeutet, dass auch die Palästinenser ein Recht auf Selbstverteidigung haben und bewaffneten Widerstand gegen den Völkermord leisten dürfen – ein Recht, das ihnen nach dem Völkerrecht zweifelsfrei zusteht.

Denken Sie daran, dass Israel formell den Krieg erklärt hat. Ist es nach britischem Recht legal, die Meinung zu vertreten und zu äußern, dass die Palästinenser in diesem Krieg einfach still und leise in einer Reihe stehen müssen, um getötet zu werden?

Der schrittweise Wandel im westlichen Autoritarismus wird wahrscheinlich auf Gegenwind stoßen.

Nach 20 Jahren hatten wir endlich den Teufelskreis des „Kriegs gegen den Terror“ durchbrochen, in dem sich Terrorismus, Unterdrückung und institutionalisierte Islamfeindlichkeit in der westlichen Welt gegenseitig verstärkten.

Die Empörung über den entsetzlichen Völkermord in Gaza wird höchstwahrscheinlich zu vereinzelten Vorfällen von ebenfalls entsetzlicher, islamistisch motivierter Gewalt in westlichen Ländern, einschließlich Großbritannien, führen, insbesondere wegen der militärischen Unterstützung Israels durch Großbritannien.

Polizei auf dem Londoner Trafalgar Square am 14. Oktober während einer Massendemonstration gegen die israelische Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens. (Alisdaire Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Dieser konsequente Terrorismus an sich wird von der politischen Elite als Rechtfertigung für ihre Haltung angeführt werden. Und so wird der Teufelskreis von neuem beginnen. Dies wird natürlich von den Vertretern des Sicherheitsstaates begrüßt, deren Macht, Budgets und Prestige dadurch gestärkt werden.

Einmal mehr müssen wir nach Radikalisierung und echtem Terrorismus Ausschau halten, aber auch nach Terrorismus unter der Führung von Agentenprovokateuren und Terrorismus unter falscher Flagge.

Wenn wir wieder in diesen Albtraum zurückfallen, ist die unmittelbare Ursache die Unterstützung der Elite für den Völkermord am palästinensischen Volk und das islamfeindliche Narrativ. Die Hauptursache für den Terrorismus hier ist Israel, der terroristische Apartheidstaat.

Meine eigene ‚Terrorismus‘-Untersuchung

Mein Telefon wird mir von der Polizei nicht zurückgegeben, denn erstaunlicherweise wird jetzt offiziell gegen mich wegen Terrorismus ermittelt. Ob dies mit der Unterstützung von Palästina oder von WikiLeaks zusammenhängt, wurde nicht klargestellt.

Im Folgenden finden Sie meinen Bericht über meine Befragung gemäß Schedule 7 des Terrorismusgesetzes, den ich meinen Anwälten gegeben habe, ungeschminkt und ungeschminkt:

Ich kam am Montag, dem 16. Oktober, gegen 10 Uhr morgens vom isländischen Flughafen Keflavik am Flughafen Glasgow an. Nach der Passkontrolle wurde ich von drei Polizeibeamten, zwei männlichen und einem weiblichen, angehalten, die mich aufforderten, sie in einen Gewahrsamsraum zu begleiten.

Sie setzten mich in den Raum und teilten mir mit:

Ich wurde gemäß Abschnitt 7 des Terrorismusgesetzes festgenommen.

Ich sei nicht verhaftet, sondern in Gewahrsam genommen worden und habe daher kein Recht auf einen Anwalt.

Ich habe kein Recht zu schweigen. Ich musste auf Fragen vollständig und genau Auskunft geben. Es war eine Straftat, relevante Informationen zu verweigern.

Ich musste alle Passwörter zu meinen Geräten herausgeben. Es war eine Straftat, dies nicht zu tun.

(Craig Murray)

Sie durchsuchten mein Gepäck und meinen Mantel, sahen meine Dokumente durch und nahmen mein Telefon und meinen Laptop mit. Ein Dokument der Anwälte von Julian Assange, das ich ihnen als vertraulich bezeichnet hatte, wurde nicht eingesehen.

Sie fragten mich nach Bordkarten für Brüssel und Dublin, die sie gefunden hatten, und was ich dort gemacht hätte. Ich antwortete, dass ich an einer Debatte im Trinity College in Dublin teilgenommen habe, während ich in Brüssel an einem Menschenrechtstreffen teilgenommen habe, das sich mit dem Fall von Julian Assange befasste.

Sie baten mich, die Personen auf einigen Visitenkarten zu identifizieren, die ich von dem Treffen in Brüssel hatte (eine davon war ein deutsches Mitglied des Parlaments).

Sie fragten mich nach dem Zweck meines Besuchs in Island. Ich sagte ihnen, dass ich an einem Koordinierungstreffen der Kampagne zur Freilassung von Julian Assange teilgenommen habe. Ich sagte, ich hätte auch an einer pro-palästinensischen Kundgebung vor dem isländischen Parlament teilgenommen, aber das sei nicht meine Absicht gewesen.

Sie fragten, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich antwortete, dass ich von zwei Quellen lebe: von den freiwilligen Beiträgen zu meinem Blog und von meiner Pension im öffentlichen Dienst.

Sie fragten, in welchen Organisationen ich Mitglied sei. Ich sagte, in der Alba-Partei. Ich sagte, dass ich mit WikiLeaks und der Kampagne „Don’t Extradite Assange“ zusammenarbeite, aber in keiner von beiden formell „Mitglied“ sei. Ich war Mitglied auf Lebenszeit bei der Gewerkschaft FDA [für Fachleute im öffentlichen Dienst]. Keine anderen Organisationen.

Sie fragten, ob ich Geld von WikiLeaks, von Don’t Extradite Assange oder von der Familie Assange erhalten habe (separate Fragen). Ich antwortete nein, außer gelegentlichen Reisekosten von Don’t Extradite Assange. Im Dezember hatte ich eine Tournee durch Deutschland unternommen und ein Honorar von der Wau-Holland-Stiftung, einer deutschen Wohltätigkeitsorganisation für freie Meinungsäußerung, erhalten.

Sie fragten mich, an welchen anderen Kampagnen ich beteiligt gewesen sei. Ich nannte viele, von der Anti-Nazi-Liga bis hin zur Anti-Apartheid-Bewegung. Neben Caged Prisoners hatte ich mich für Guantanamo-Insassen eingesetzt.

Sie fragten, warum ich an der Pro-Palästina-Demo in Island teilgenommen habe. Ich sagte, einer der Redner habe mich eingeladen, Ögmundur Jónasson. Er war ein ehemaliger isländischer Innenminister. Ich sagte, ich wüsste nicht, was in den Reden stand, da sie alle auf Isländisch waren.

Sie fragten mich, ob ich vorhabe, an pro-palästinensischen Kundgebungen in Großbritannien teilzunehmen. Ich sagte, ich hätte keine Pläne, würde es aber wahrscheinlich tun.

Sie fragten mich, wie ich entscheide, ob ich neben anderen auf der gleichen Plattform spreche. Ich antwortete, dass ich mich auf die Organisatoren verlasse, denen ich vertraue, wie das Palestine Solidarity Committee oder Stop the War. Es sei unmöglich, bei einer großen Kundgebung zu wissen, wer alles teilnimmt.

Sie fragten, ob noch jemand auf meinem Twitter oder Blog gepostet habe. Ich antwortete: Nein, das war nur ich.

Sie fragten, wie berücksichtigt meine Tweets seien. Ich antwortete, dass die Tweets, die Links zu meinen Blogbeiträgen enthielten, meine überlegten Texte waren. Andere waren flüchtiger, und wie jeder andere machte ich manchmal Fehler und entschuldigte mich manchmal. Auf die Frage, ob ich Tweets lösche, antwortete ich, dass dies nur sehr selten vorkomme.

Ich bot an, dass ich den Tweet, der sie beunruhigte, verstanden habe und stimmte zu, dass er nuancierter hätte sein können. Das war die Einschränkung von Twitter, [jetzt X]. Er sollte sich nur auf die aktuelle Situation in Gaza und das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstverteidigung gegen den Völkermord beziehen.

Das war mehr oder weniger alles. Das Interview war auf genau eine Stunde begrenzt, und irgendwann sagte einer zum anderen: „Noch 18 Minuten.“ Sie haben mir nicht gesagt, warum. An einer Stelle erwähnten sie geschütztes journalistisches Material auf meinem Laptop, aber ich war zu benommen, um dies auszunutzen und etwas anzugeben.

Sie nahmen meine Kontodaten und Kopien aller meiner Bankkarten mit.

Dies ist ein enormer Missbrauch der Menschenrechte. Der Missbrauch des Verfahrens durch die Verweigerung eines Anwalts und des Rechts zu schweigen, die Untersuchung einer völlig legalen Kampagne, die in keiner Weise mit Terrorismus in Verbindung steht, die politische Befragung, die finanzielle Schnüffelei und die Beschlagnahmung von Material über mein Privatleben – all das beruht auf der völlig falschen Behauptung, ich stünde mit dem Terrorismus in Verbindung.

Bis heute wurde ich nicht verhaftet und nicht angeklagt. Es geht also nicht um Missachtung des Gerichts, und es steht Ihnen frei, sich zu dem Fall zu äußern (obwohl in der gegenwärtigen Atmosphäre jeder freie Gedanke mit bösartigen staatlichen Maßnahmen bedroht ist). Ich bin in Sicherheit und befinde mich derzeit in Dublin. Ich beabsichtige, als nächstes in die Schweiz zu reisen, um die Angelegenheit bei den Vereinten Nationen vorzubringen.

Mein Anwaltsteam hat bereits beim Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen eine Eingabe gegen diesen Frevel gemacht und prüft die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung im Vereinigten Königreich.

Ich fürchte, das alles kostet Geld. Ich bin dankbar für die unermüdliche Großzügigkeit der Menschen in einer scheinbar ununterbrochenen Geschichte der Verfolgung. Übersetzt mit Deepl.com

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.



