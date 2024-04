Israeli Airstrike Kills Gaza Journalist – Death Toll Rises to 141 Since Oct 7 A Palestinian journalist was killed in an Israeli airstrike, bringing the death toll since Oct 7 to 141, says Gaza’s government media office.

Mohammed Al-Jamal ist der 141. Journalist, der seit dem 7. Oktober in Gaza getötet wurde. (Foto: über soziale Medien)

Israelischer Luftangriff tötet Journalist im Gazastreifen – Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 141 gestiegen

25. April 2024



Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

„Jedes Mal, wenn ein Journalist stirbt oder verletzt wird, verlieren wir ein Stück dieser Wahrheit“.

Ein palästinensischer Journalist ist bei einem israelischen Luftangriff getötet worden, womit sich die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober auf 141 erhöht hat, wie das Medienbüro der Regierung in Gaza mitteilte.

Mohammed al-Jamal, ein Reporter der Nachrichtenagentur Palestine Now, wurde getötet, als Kampfjets am Donnerstag sein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen angriffen, so das Medienbüro in einer Erklärung. Sechs Menschen wurden bei dem Angriff getötet.

„Sechs Monate Krieg sind sechs Monate zu viel, in denen mehr als 100 Journalisten in Gaza getötet wurden“, sagte Jonathan Dagher, Leiter des Nahostbüros von Reporter ohne Grenzen (RSF), in einer Erklärung.

Dagher sagte, dass die israelischen Streitkräfte „diejenigen zum Schweigen bringen, die von der Pflicht angetrieben werden, über die Fakten zu berichten“.

„RSF ruft die internationale Gemeinschaft, ihre Führer und Regierungen auf, alles zu tun, um den Druck auf die israelischen Behörden zu erhöhen, damit diese Katastrophe beendet wird. Der palästinensische Journalismus muss dringend geschützt werden“, fügte er hinzu.

Höchsten Preis zahlen

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) erklärte, seit dem aktuellen Angriff auf Gaza „zahlen Journalisten den höchsten Preis – ihr Leben – um unser Recht auf die Wahrheit zu verteidigen“.

„Jedes Mal, wenn ein Journalist stirbt oder verletzt wird, verlieren wir ein Stückchen dieser Wahrheit“, sagte CPJ-Programmdirektor Carlos Martínez de la Serna.

„Journalisten sind Zivilisten, die in Konfliktzeiten durch das humanitäre Völkerrecht geschützt sind. Diejenigen, die für ihren Tod verantwortlich sind, müssen sich vor zwei Gerichten verantworten: einem nach internationalem Recht und einem weiteren vor dem unbarmherzigen Blick der Geschichte.“

ICC-Untersuchung

Im Januar bestätigte das Büro des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), Karim Khan, gegenüber RSF, dass „Verbrechen gegen Journalisten“ in die laufenden Ermittlungen zur Lage in Palästina einbezogen sind.

RSF sagte, Khans Büro habe „zum ersten Mal erklärt, dass Verbrechen gegen Journalisten in seine Ermittlungen einbezogen sind“.

Die Organisation sagte, Khans Büro habe auch gesagt: „Journalisten sind durch das humanitäre Völkerrecht und das Römische Statut geschützt und dürfen unter keinen Umständen bei der Ausübung ihrer wichtigen Mission angegriffen werden.“

Über 34.000 Tote

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 34.305 Palästinenser getötet und 77.293 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Übersetzt mit deepl.com

