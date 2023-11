https://english.almayadeen.net/news/politics/parents-of-al-mayadeen-s-martyrs-bid-them-farewell-at-hqs

Eltern der Märtyrer von Al Mayadeen nehmen in den Hauptquartieren Abschied von ihnen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

21. November 2023

x

Die Eltern der Al Mayadeen-Journalisten Farah Omar und Rabih Me’mari betonen, dass ihre Kinder darauf bestanden, in den Süden zu gehen, um über die Verbrechen der israelischen Besatzung zu berichten.

Die Eltern der Märtyrerin Farah Omar gaben nach dem flagranten Kriegsverbrechen der israelischen Besatzung gegen ein Team von Al Mayadeen im Südlibanon eine Erklärung ab, in der sie betonten, dass dieser Verlust sie nicht aus der Bahn werfen wird.

Farahs Vater betonte, dass das Kriegsverbrechen an seiner Tochter Journalisten nicht davon abhalten dürfe, ihre Pflicht zu erfüllen. „Farah ist von uns gegangen, aber es wird eine Million mehr wie sie geben.

„Was geschehen ist, ist ein Opfer für Sayyed Hassan Nasrallah, und der Widerstand wird weiterleben“, fügte er hinzu.

Außerdem sprach er allen Journalisten sein Beileid aus, die seit Beginn der israelischen Besatzung im Gazastreifen zu Opfern geworden sind.

Farahs Mutter hingegen sagte während einer Zeremonie im Hauptquartier von Al Mayadeen zu Ehren der Gefallenen: „Meine Tochter hat darauf bestanden, dass sie zurückgeht, um über die Ereignisse im Süden zu berichten. Sie wollte das. Es wird tausend andere Farahs geben.“

Rabih Me’mari

Wie seine Kollegin Farah bestand auch der Märtyrer Rabih darauf, über die Ereignisse im Südlibanon an der Grenze zum besetzten Palästina zu berichten, so seine Frau, die Kollegin Manal Jaafar, die ihr letztes gemeinsames Gespräch vor seinem Märtyrertod zitierte.

„Dieses Verbrechen ist für die israelische Besatzung nichts Neues“, da sie den Reuters-Fotografen und Märtyrer Issam Abdullah getötet hatte, „aber wir opfern unser Leben für die Sache und das Heimatland, und das ist unsere Botschaft als Journalisten“.

„Es ist nicht verwunderlich, dass die lebhafte und dynamische Farah die Tochter dieser geduldigen Familie ist“, sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats von Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou.

Weitere Nachrichten

Internationale Solidarität mit den getöteten Journalisten von Al Mayadeen

Medienorgane an Al Mayadeen: Das Töten von Zeugen wird die Wahrheit nicht töten

Die israelische Besatzung, die Farah und Rabih zum Ziel hatte, sei ein Verstoß gegen den gesamten Libanon, betonte er. „Es ist ein wichtiger Schritt, dass der gesamte Libanon will, dass der Staat auf die Besatzung reagiert.“

Trotz der Verbrechen der israelischen Besatzung „werden wir niemals aufhören“, sagte er. „Jeder Korrespondent im Libanon fühlt sich, als wäre er Farah und jeder Kameramann im Libanon fühlt sich, als wäre er Rabih.“

Ausnahmslos alle Libanesen hätten ihre Solidarität mit Al Mayadeen bekundet, so Ben Jeddou. „Heute, nachdem wir lange gewartet haben, haben wir endlich gespürt, dass der Libanon dieses große, vereinte Land ist“, fügte er hinzu und bemerkte, dass „dieses heilige Blut die Wiedergeburt des Libanon bewirken wird.“

Schließlich drückte er den Stolz von Al Mayadeen auf den Vergeltungsakt des libanesischen Widerstands gegen die israelische Besatzung aus und sagte, diese Operation „erfüllt den ganzen Libanon und die Familien der Märtyrer mit Stolz“.

Vergeltung für Kriegsverbrechen

Der Islamische Widerstand im Libanon (Hisbollah) kündigte drei separate Operationen gegen israelische Militärziele an, um auf das Verbrechen der israelischen Armee zu reagieren, die am Dienstag die Al-Mayadeen-Journalisten Farah Omar und Rabih Me’mari sowie den Mitarbeiter des Senders, Hussein Akil, und andere Zivilisten ermordet hat.

Nur wenige Stunden nach der Ermordung der Journalisten nahm die Widerstandsgruppe um 14.25 Uhr eine Einheit des „Kriegskorps“ ins Visier, die mit dem israelischen Militärgeheimdienst verbunden ist und in einem Haus am Rande der „Menara“-Siedlung stationiert ist.

In einer ersten Erklärung erklärte die Hisbollah, dass es sich um eine „erste Reaktion“ handelte, und bestätigte, dass zwei Lenkraketen eingesetzt wurden, die das Ziel direkt trafen und einige Tote und Verletzte bei den israelischen Streitkräften zur Folge hatten.

Lesen Sie mehr: Hisbollah sagt, die USA seien Partner bei allen israelischen Massakern in Gaza

Der Korrespondent von Al Mayadeen, Farah Omar, und der Kameramann Rabih Me’mari wurden heute bei einem israelischen Drohnenangriff auf ihren Standort in Tayr Harfa im Südlibanon ermordet, was eine neue Episode in der langen Reihe von Verbrechen der Besatzungsmacht darstellt.

Zwei israelische Raketen wurden auf ihr Haus abgefeuert, was zu ihrem sofortigen Tod führte.

Farah und Rabih hatten gerade eine Live-Sendung um 10 Uhr beendet, in der sie über die jüngsten israelischen Bombardierungen im Südlibanon berichteten. Sie und ihre Kollegen wurden angegriffen, kurz nachdem sie ihre Berichterstattung beendet hatten und nicht mehr auf Sendung waren.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …