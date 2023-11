Palestinian civilian deaths now passing reported total in Ukraine Most Republicans and 22 anti-Palestinian Democrats vote to censure Rashida Tlaib, the sole Palestinian American in Congress.

Mehr palästinensische Zivilisten als in der Ukraine getötet wurden

Michael F. Brown

Rechte und Verantwortlichkeit

9 November 2023

Palästinenser beklagen eine hohe Zahl von Todesopfern im Gazastreifen, während die USA das israelische Militär aufrüsten. Saeed Jaras APA-Bilder

Am 17. Oktober berichtete The Electronic Intifada, dass in Gaza in nur wenigen Tagen israelischer Militärschläge mehr palästinensische Kinder getötet wurden als ukrainische Kinder in 18 Monaten russischer Kämpfe in der Ukraine.

Heute, drei Wochen später, hat Israel mehr als 4.000 Kinder getötet, das ist mehr als das Siebenfache der verifizierten Zahl von Kindern, die Russland in der Ukraine getötet hat.

Beide Zahlen für ukrainische und palästinensische Kinder sind erschreckend. Im Falle der Palästinenser jedoch rüsten die USA Israel auf und rüsten es wieder auf.

Präsident Joe Biden bezweifelt den Wahrheitsgehalt der Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums, obwohl Glenn Kessler von der Washington Post inzwischen einen Faktencheck durchgeführt hat, der die allgemeine historische Richtigkeit dieser Zahlen bestätigt.

Zivilisten aller Altersgruppen

Es wird davon ausgegangen, dass im vergangenen Monat mehr palästinensische Zivilisten aller Altersgruppen getötet wurden als seit Februar 2022 in der Ukraine getötet wurden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern, aber die Zahl der getöteten Kinder, Frauen und älteren Menschen sowie die Tatsache, dass die meisten Männer in Gaza keine Kämpfer sind, deuten stark darauf hin, dass die Zahl der während eines Monats israelischer Bombardierung getöteten Zivilisten über 10.000 liegt.

Die Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser hat nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums Anfang dieser Woche die 10.000er-Marke überschritten.

Sowohl in der Ukraine als auch im Gazastreifen sind noch nicht alle Todesfälle erfasst worden. In Gaza liegen noch immer über 2 000 Menschen unter den Trümmern und sind noch nicht als tot bestätigt worden. Einige haben vielleicht noch eine Chance, dem Schrecken, lebendig begraben zu sein, zu entkommen, aber die meisten sind wahrscheinlich unter dem Beton umgekommen.

Die Zahl der unter den Trümmern begrabenen Palästinenser ist ein weiterer Grund für die Annahme, dass die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung über 10.000 liegt.

Ramesh Rajasingham, Direktor der Koordinierungsabteilung des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, erklärte Ende Oktober, dass seit Beginn der russischen Invasion mehr als 9.900 Zivilisten in der Ukraine getötet wurden.

Ein wichtiger Vorbehalt für die Ukraine ist, dass das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte „davon ausgeht, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher sind, da sich der Eingang von Informationen aus einigen Orten, an denen intensive Feindseligkeiten stattgefunden haben, verzögert hat und viele Berichte noch nicht bestätigt wurden.“ Wie hoch die endgültigen Zahlen sowohl für die Ukraine als auch für den Gazastreifen ausfallen werden, ist ungewiss.

Die Reaktion westlicher, insbesondere amerikanischer Beamter, war in beiden Fällen sehr unterschiedlich: Sie kritisierten Russland scharf und zeigten sich gegenüber Israels Vorgehen äußerst nachsichtig.

Doch westliche Mainstream-Medien wie CNN erinnern ihre Zuschauer nicht häufig daran, wie viel tödlicher die Situation für die Zivilisten in Gaza ist. Stattdessen findet man diese Art von Informationen am besten bei Al Jazeera und sogar beim chinesischen Staatssender CGTN.

Die Zahlen in Gaza sind erschütternd. Die Zahl der getöteten Amerikaner entspricht etwa 1,4 Millionen in etwa einem Monat. Bald wird einer von 200 palästinensischen Zivilisten in Gaza bei diesem israelischen Angriff getötet worden sein. Es ist möglich, dass diese Zahl bereits erreicht worden ist.

Kein Wunder, dass das Center for Constitutional Rights, Palestine Legal und die National Lawyers Guild die Mitglieder des Kongresses gewarnt haben: „Sollten Sie für [das militärische Soforthilfepaket für Israel] stimmen, riskieren Sie eine straf- und zivilrechtliche Haftung wegen Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach internationalem Recht und müssen möglicherweise mit Ermittlungen rechnen.“

Keine Karriere und kein Gehaltsscheck ist es wert, dieser Mann auf dem Podium des Außenministeriums zu sein https://t.co/sf35BJGLs3

– Ali Abunimah is now on bluesky (@AliAbunimah) November 8, 2023

Die meisten in Washington scheinen jedoch entschlossen, solche Warnungen zu ignorieren und für weitere Militärhilfe für Israel zu stimmen.

Repräsentantenhaus unterstreicht seinen Rassismus

Der Kongress stimmte am Dienstag dafür, die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib zu tadeln, weil sie neben anderen völlig falschen Aussagen gesagt hatte: „Palästina wird vom Fluss bis zum Meer frei sein.

In der Resolution wurde ferner behauptet, dass „Israel seit Jahrtausenden auf seinem Land existiert und die Vereinigten Staaten eine entscheidende Rolle bei der Rückkehr Israels in dieses Land im Jahr 1948 gespielt haben“, während die 800.000 Palästinenser, die im selben Jahr von zionistischen Milizen und dann von Israel enteignet wurden, nicht erwähnt wurden.

Ihre Unterstützung für gleiche Rechte für Palästinenser und Israelis machte keinen Unterschied. Sie wurde einfach beschuldigt, einen „Aufruf zum Völkermord“ zu unterstützen, wobei alle gegenteiligen Beweise dafür, was sie tatsächlich unterstützt und wie sie den Slogan versteht, ignoriert wurden.

Das Amerikanisch-Arabische Anti-Diskriminierungskomitee erklärte am Dienstagabend in einer Pressemitteilung, dass die Zensur des Kongresses „ein weiteres Beispiel dafür ist, dass Palästinenser nicht nur auf dem Schulgelände und in den sozialen Medien, sondern auch auf höchster Regierungsebene ins Visier genommen, schikaniert und zum Schweigen gebracht werden. Dieses Misstrauensvotum stellt auch einen Angriff auf die Meinungsfreiheit dar und hat einen beschämenden Präzedenzfall für die Bestrafung von Abgeordneten geschaffen, die sich für die grundlegende Menschenwürde einsetzen.“

Die Tatsache, dass Israel selbst Anspruch auf das gesamte Land zwischen dem Fluss und dem Meer erhebt, schien keine Rolle zu spielen.

Die Karte, die der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im September bei den Vereinten Nationen vorstellte und die Israel das gesamte Land zwischen dem Fluss und dem Meer sowie die besetzten Golanhöhen zusprach – eine Apartheidregelung, die sich deutlich von Tlaibs Vorliebe für gleiche Rechte unterscheidet -, hat sie gewiss nicht abgeschreckt.

Israels expansionistische Apartheid ist für die antipalästinensischen Rassisten im Kongress nicht annähernd so alarmierend wie für einen palästinensischen Amerikaner auf dem Capitol Hill.

Der republikanische Kongressabgeordnete Max Miller aus Ohio, der zu denjenigen gehörte, die auf ein Misstrauensvotum gegen Tlaib drängten, wurde vor der Abstimmung kaum wegen seines Rassismus unter die Lupe genommen, obwohl die Kongressabgeordnete Ilhan Omar Bedenken wegen seiner völkermörderischen Forderung äußerte, Gaza in einen „Parkplatz“ zu verwandeln.

Führende Demokraten heben seine gewalttätigen Äußerungen oder seine demagogische Rhetorik nicht hervor, weil sie vielleicht befürchten, dass sie die Kriegsmaschinerie, die auf die Palästinenser in Gaza losgelassen wird, bremsen könnten. Die Wähler der Demokraten nehmen dies jedoch zur Kenntnis.

Mit 22 Demokraten, die ihre antipalästinensische Abneigung kundtaten und zu den Republikanern überliefen, signalisierten sie, dass Tlaibs Forderung nach gleichen Rechten in ihren Augen gefährlicher ist als die von republikanischen Politikern, die zum Völkermord am palästinensischen Volk aufrufen.

Der antischwarze Rassismus, der einst die Demokratische Partei beherrschte, kehrt in beschämender Weise zurück und richtet sich nun auch gegen die Palästinenser, sowohl auf dem Capitol Hill als auch auf den Schlachtfeldern von Gaza.

In einigen Jahren wird sich der Kongress vielleicht bei Tlaib entschuldigen, obwohl das ihr und dem palästinensischen Volk derzeit nichts nützt. Nichtsdestotrotz sollte sie den Rassismus, den man ihr entgegengebracht hat, als Ehrenzeichen tragen.

Der antipalästinensische Rassismus wächst in Washington sprunghaft an, während Israel und die Vereinigten Staaten einen brutalen Angriff auf die Kinder in Gaza führen.

Diese Menschen sind gewalttätig.

Viele Wähler werden sich bei den nächsten Präsidentschaftswahlen und möglicherweise auch in den kommenden Jahren daran erinnern.

Übersetzt mit Deepl.com



